Novinci odščipnili točki Olimpiji, zvečer derbi v Mariboru

Danes sta v 1. SNL na sporedu še zadnji srečanji drugega kroga. Olimpija pri novincu Radomljah ni uspela osvojiti popolnega izkupička, domači pa so zabeležili še drugo točko v sezoni. Končalo se je z 1:1. Domžalčani se bodo podali na gostovanje k Mariboru. Bravo in Aluminij sta se v prvi sobotni tekmi razšla brez zadetkov, v večernem obračunu pa je Koper na odlični tekmi, na kateri smo videli kar pet zadetkov, s 3:2 ugnal Muro in ji prizadejal še drugi poraz na uvodu v prvenstvo. Krog se je začel v petek z minimalno zmago Celja nad Taborom.

Radomlje : Olimpija 1:1 (1:1), Maribor - Domžale Strelca: Pogačar 22.; Petrov 17. *tekma v Mariboru se bo začela ob 20.15

Gostje, ki so k novincu v prvi ligi prišli kot favoriti, so to vlogo upravičili v 17. minuti srečanja, ko je žogo v mrežo domačih poslal Sava Petrov. A veselje zmajev ni trajalo dolgo, saj je le pet minut kasneje izenačil Andrej Pogačar in se podpisal pod prvi gol Radomljanov v novi sezoni. Do konca prvega dela srečanja se rezultat ni več spreminjal.

Na uvodu v drugi polčas so zapretili domači, a z obrambo se je izkazal vratar Olimpije Nejc Vidmar. Vratar Olimpije se je ponovno izkazal v 76. minuti, ko je posredoval po nevarnem prostem strelu domačih. Kljub ne katerim priložnostim pa sta mreži v drugem polčasu mirovali, tako da je ostalo pri rezultatu s prvega polčasa.

Derbi za konec kroga

Krog bosta danes zvečer z derbijem sklenila Maribor in Domžale. Mariborčani se bodo skušali pobrati po porazu na Švedskem v četrtek zvečer, ko so z 1:3 v drugem krogu kvalifikacij za konferenčno ligo klonili proti Hammarbyju. Nekoliko bolje so se v evropskem tekmovanju odrezali Domžalčani, ki so se že v torek na domačem terenu s finskim klubom FC Honka razšli z izidom 1:1. Bo pa za domžalsko ekipo to prva tekma v 1. SNL v tej sezoni, medtem ko so slovenski podprvaki v prvem krogu po velikem preobratu s 3:2 ugnali Celjane. V prejšnji sezoni sta se Maribor in Domžale na štirih tekmah dvakrat razšla z remijem, enkrat so se zmage veselili Mariborčani, na zadnjem obračunu pa so bili boljši domžalski nogometaši.

Prvaki ostajajo brez točk

Večerno sobotno srečanje na Bonifiki je bolje otvorila Mura, ki je takoj v prvi minuti povedla z golom Kaia Cipota. A veselje gostov ni trajalo prav dolgo. Že v 13. minuti je bil izid poravnan, strelec za Koper pa Nardin Mulahusejnović. Domačim je pred koncem polčasa uspel popoln preobrat, za vodstvo je v 39. minuti zadel Kaheem Parris.

Na uvodu v drugi polčas je ponovno prva udarila Mura in poravnala na 2:2. V 48. minuti je bil še drugič na srečanju natančen Kai Cipot. V 62. minuti smo videli že peti zadetek na tem izjemnem srečanju, ponovno pa so v prednost prešili Koprčani. Žogo je za hrbet Matka Obradovića poslal Maks Barišič. Do konca srečanja se nato rezultat ni več spremenil, tako da se je Koper pred nedeljskimi srečanji zavihtel na vrh lestvice, Mura pa ostaja še brez točk v novi sezoni.

Poročilo s tekme:

Bravo in Aluminij ostajata brez zadetka

Uvod v sobotni spored je pripadel Bravu in Aluminiju. V prvem polčasu sta si obe ekipi priigrali nekaj priložnosti, a mreži sta mirovali. Tudi drugi del srečanja ni prinesel spremembe rezultata, tako da sta obe moštvi na drugem srečanju sezone ponovno vknjižili remi, oboji pa bodo vsaj do naslednjega kroga čakali tudi na prvi zadetek.

Poročilo s tekme:

Vratarja sta v Šiški svoji mreži ohranila nedotaknjeni. Foto: Vid Ponikvar

Celjani do prvih točk v sezoni

V prvem delu uvodnega srečanja ekipi nista navdušili, redke so bile tudi priložnosti. V nadaljevanju dvoboja pa so do hitrega vodstva prišli gostje iz knežjega mesta. Najstrožjo kazen je v 49. minuti uspešno izvedel Žan Medved in goste popeljal v vodstvo. V nadaljevanju srečanja so bili nato več pri žogi domači nogometaši, a mreže vrat Matjaža Rozmana niso uspeli zatresti, tako da je ostalo pri rezultatu z začetka drugega dela igre in Celje je vknjižilo prve točke v sezoni.

Poročilo s tekme:

1. SNL, 2. krog: Petek, 23. julij:

Tabor : Celje 0:1 (0:0)

Medved 49./11m

Poročilo s tekme. Sobota, 24. julija:

Bravo : Aluminij 0:0

Poročilo s tekme. Koper : Mura 3:2 (2:1)

Mulahusejnović 13., Parris 39., Barišič 62.; K. Cipot 1., 48.

Poročilo s tekme. Nedelja, 25. julija:

Radomlje : Olimpija 1:1 (1:1)

Pogačar 22.; Petrov 17. 20.15 Maribor – Domžale

Lestvica: 1. Koper 2 tekmi - 4 točke

2. Maribor 1 - 3

3. Celje 2 - 3

4. Tabor Sežana 2 - 3

5. Bravo 2 - 2

6. Radomlje 2 - 2

7. Aluminij 2 - 2

8. Olimpija 1 - 1

9. Domžale 0 - 0

10. Mura 2 - 0