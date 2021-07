Pihler z dvema zadetkoma potopil Domžale

Nogometaši Maribora so zanesljivo vpisali drugo zmago v novi sezoni Prve lige. Na domačem stadionu so pred 2800 gledalci premagali Domžale s 3:1.

Mariborčani so večino dela opravili v prvem polčasu. Bero zadetkov so začeli v 14. minuti, ko je kapetan Aleks Pihler natančno podajo s strani z glavo preusmeril v mrežo.

Naslednji ključni trenutek je sledil v 25. minuti. Glavni sodnik David Šmajc je prekršek Senijada Ibričića nad Gregorjem Sikošekom ocenil kot nevarno posredovanje s komolcem in kapetanu Domžal pokazal pot v slačilnico.

Mariborčani so imeli odprto pot do zmage, ki so jo izkoristili v naslednjih desetih minutah.

Rudi Požeg Vancaš je v 30. minuti zadel po protinapadu, pet minut kasneje pa je svoj drugi zadetek na tekmi vpisal Pihler, ki je z volejem z roba kazenskega prostora matiral vratarja gostov Ajdina Mulalića.

Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Husmani v nadaljevanju znižal, a Maribor je mirno zadržal vodstvo do konca

Glede na to, da je bila tekma odločena in da imata obe ekipi sredi tedna obveznosti v evropskih tekmovanjih (Mariborčani bodo skušali nadoknaditi zaostanek 1:3 proti Hammarbyju, Domžalčani pa bodo na Finskem branili 1:1), je bil drugi polčas manj zanimiv.

Mariborčani so nadzirali potek dogodkov in zlahka ubranili visoko prednost iz prvega dela, gostje iz Domžal pa so bili bolj ambiciozni in posledično tudi zatresli domačo mrežo. V 54. minuti je Zeni Husmani zadel zgornji levi kot vratarja Ažbeta Juga.

Maribor : Domžale 3:1 (3:0) Stadion Ljudski vrt, gledalcev 2800, sodniki: Šmajc, Brezar, Kordež.

Strelci: 1:0 Pihler (14.), 2:0 Požeg Vancaš (31.), 3:0 Pihler (36.), 3:1 Husmani (54.).



Maribor: Jug, Mutavčić, Mitrović, Voloder, Sikošek (od 85. Koderman), Vrhovec (od 58. Makoumbou), Pihler, Repas (od 70. Matko), Šturm, Požeg Vancaš (od 71. Alvir), Vipotnik (od 70. Sirk).

Domžale: Mulalić, Žinič (od 87. Hodžić), Dajčman, Klemenčič, Alić, Markuš (od 80. Saitovski), Husmani, Kait (od 68. Repas), Ibričić, Jakupović (od 46. Vuklišević), Vuk (od 46. Podlogar).



Rumeni kartoni: /.

Rdeč karton: Ibričić (25.).

V tretjem krogu 1. avgusta bodo Domžale gostile Tabor Sežano, Maribor pa bo gostoval pri Olimpiji.