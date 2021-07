Radomlje remizirale z Olimpijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Kalcerja iz Radomelj in ljubljanske Olimpije so se v drugem krogu Prve lige Telemach v Domžalah razšli z 1:1. Ljubljančani na prvi prvenstveni tekmi sezone niso navdušili. Toda v boju s povratnikom v prvo ligo Radomljami - z njim so se nazadnje merili pred štirimi leti in jih premagali - so vseeno osvojili točko, kar je bilo glede na prikazano kar pravično, čeprav so imeli zeleno-beli več žogo v posesti in tudi več strelov.

Že prvi polčas se je končal z izenačenim izidom, saj sta imeli obe ekipi nekaj lepih priložnosti. Prvi na tekmi je sicer zagrozil novinec v ljubljanskem dresu Aldair Djalo, ko je sprožil z desne z 20 metrov, David Šugić je žogo odbil, to pa je nato mimo gola poslal Almedin Ziljkić z roba kazenskega prostora.

Ljubljančani so povedli v 17. minuti, ko je Tomislav Tomić z dolgo podajo na desni strani našel Aldairja, ta je nato prodrl proti kazenskemu prostoru in podal pred vrata, kjer je Sava Petrov zlahka zadel iz bližine. Malce zatem je do strela v kazenskem prostoru prišel še Enrik Ostrc, toda vratar Radomelj je bil na mestu.

Že v 22. minuti so domačini, ki igrajo svoje tekme v Domžalah, izenačili. Takrat je Andrej Pogačar prišel do strela z desne strani kazenskega prostora, žoga pa je vmes zadela Uroša Koruna, spremenila smer in presenetila ljubljanskega čuvaja mreže Nejca Vidmarja. Slednji pa se je izkazal v 41. minuti, ko je dobro posredoval po strelu Gala Primca z 20 metrov.

Nekaj priložnosti v drugem delu, a brez spremembe izida

V 47. minuti je imel Luka Cerar izjemno priložnost za vodstvo Radomelj, ko je prišel do strela iz bližine, a je spet dobro posredoval Vidmar. Na drugi strani je z volejem malce pozneje poskusil Eric Boakye, a je zadel Luko Gučka. V 62. minuti je poskusil še Mustafa Nukić z desne iz bližine, a tudi on neuspešno.

V 66. minuti pa so znova zagrozili domači, z desetih metrov je povsem sam žogo čez gol poslal Sacha Varga. Deset minut pozneje je bilo spet nevarno pred ljubljanskimi vrati, Primc je ostro podal s prostega strela, Vidmar pa je žogo z zadnjimi močmi odbil v kot. Radomljani so v tem delu igre pustili boljši vtis, Olimpija pa je le stežka prihajala do obetavnih akcij.

V tretji minuti sodniškega dodatka je Olimpija zahtevala najstrožjo kazen, ko je Rok Jazbec objel Nukića, ki je padel, toda po posvetovanju z VAR-sobo je Dejan Balažič pokazal na nadaljevanje igre.

Radomlje : Olimpija 1:1 (1:1) Športni park, gledalcev 600, sodniki: Balažič, Praprotnik, Žunič.

Strelca: 0:1 Petrov (17.), 1:1 Pogačar (22.).



Kalcer: Šugić, Mužek, Guček, Jazbec, Rugašević (od 60. Ihbeisheh), Primc, Zabukovnik, Nuhanović (od 82. Pišek), Pogačar (od 66. Božić), Cerar (od 82. Kregar), Nikolić (od 60. Varga).

Olimpija: Vidmar, Pavlović, Ratnik (od 78. Delamea Mlinar), Korun, Boakye, Ostrc (od 46. Sešlar), Tomić, Ziljkić (od 70. Kurež), Kapun (od 85. Andrejašič), Aldair Djalo, Petrov (od 46. Nukić).



Rumeni kartoni: Mužek, Guček, Jazbec; Ziljkić, Petrov, Korun.

Rdeči karton: /.

Radomljani bodo v 3. krogu v petek gostovali v Kidričevem, Ljubljančani pa bodo dva dni pozneje v večnem derbiju gostili Maribor.