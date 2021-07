Koper v večerni poslastici ugnal prvake

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Kopra so v drugem krogu Prve lige premagali Muro s 3:2. Potem ko je Koprčane na prvi tekmi sezone v Kidričevem na cedilu pustila realizacija, so tokrat izbranci Zorana Zeljkovića pokazali drugačen napadalni obraz in v razburljivi predstavi na kolena spravili državnega prvaka. Ta je tako po izgubljenem dvoboju z 0:3 doma proti Taboru novo sezono začel z dvema porazoma. Tako ostaja na dnu lestvice, medtem ko se je prenovljena primorska zasedba vsaj začasno povzpela na sam vrh.