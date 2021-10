Kdo je nogometni gospodar Ljubljane?

Ko sta se Bravo in Olimpija v tej sezoni pomerila prvič, so bili Šiškarji na stadionu ŽAK boljši z 2:0.

Po nenavadnem četrtfinalu pokala, v katerem se je smejalo zgolj gostom, doma pa se je opeklo kar nekaj favoritov, se bodo prvoligaški klubi od sobote do ponedeljka potegovali za točke. Začelo se bo na Krasu, nadaljevalo z ''bitko za Ljubljano'' v Stožicah, Domžale in Celje bosta poskušala pozitivno energijo iz pokala izkoristiti za uspeh proti Aluminiju in Muri, 15. krog pa se bo končal v Mariboru, kjer bo poskušal Koper zadržati status vodilnega prvoligaša.

Tabor in Radomlje prvič v 1. SNL v Sežani

Dušan Kosić je s Taborom na zadnjih dveh tekmah vknjižil tesna poraza proti Olimpiji in Mariboru. Pred tem je trikrat remiziral, tako da ni zmagal vse od 19. septembra, ko je nadigral Aluminij s 4:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Prvoligaška karavana se bo danes najprej ustavila v Sežani. V času sobotnega kosila – uvodni obračun 15. kroga se bo na stadionu Rajko Štolfa začel ob 14. uri – se bosta spopadla Tabor in Radomlje. Obeta se zgodovinski dogodek, saj bo to prva prvoligaška tekma češnjic in mlinarjev na Krasu. Ko sta se pomerila prvič v tej sezoni, so se v Domžalah veselili nogometaši Tabora. Takrat jih je vodil še Igor Božič, nato pa je kaj kmalu odstopil stolček Dušanu Kosiću. Ljubljančanu je šlo s Kraševci na začetku zelo dobro, na zadnjih dveh nastopih pa je doživel dva tesna poraza proti Olimpiji in Mariboru, po katerih niso bili njegovi varovanci preveč zadovoljni z nekaterimi sodniškimi odločitvami. Po dveh porazih so bližje dnu razpredelnice kot pa mestom, ki vodijo v Evropo, pred zadnjeuvrščenimi Radomljami pa imajo zgolj šest točk prednosti.

Gostje lahko tako danes razpolovijo zaostanek. V zadnjih tednih so prekrižali načrte marsikateremu favoritu, vključno z Muro, ki se je komaj izognila porazu v Domžalah (2:2). Kako se bodo odrezali v Sežani, kjer Kosić ponuja vedno več priložnosti mladim igralcem, tudi številnim najstnikom? Vratar Darko Marjanović bo zaradi kazni tokrat manjkal, Radomljani pa veliko pričakujejo od avstrijskega napadalca Marka Božića, ki je blestel na zadnji prvenstveni tekmi proti prvakom. Glavni sodnik današnjega uvodnega srečanja bo Matej Jug.

Darilo predsednika Olimpije navijačem za "bitko za Ljubljano"

Pokalni spopad med Olimpijo in Koprom, na katerem je bil vstop brezplačen, je privabil okrog 1.500 ljubiteljev nogometa. Koliko jih bo danes? Foto: Nik Moder/Sportida Po četrtfinalu pokala je ostal le še en neporaženi aktualni strateg slovenskih prvoligašev v tej sezoni. To je Simon Sešlar pri Celjanih. Prva poraza sta doživela tudi trenerja Olimpije Dino Skender in Maribora Radovan Karanović. Mladi hrvaški strateg, ki se je tako po slabem letu na željo novega vodstva Olimpije vrnil na vroči stolček zeleno-belih in nasledil Sava Miloševića, je tako v pokalu izpadel, v prvenstvu pa mu gre za zdaj veliko bolje, saj je popeljal zmaje do dveh tesnih zmag, s katerima se je vodilnemu Kopru približal na zgolj točko zaostanka. Če bodo zmaji danes v mestnem obračunu premagali Bravo, bodo najmanj do ponedeljka poskočili na prvo mesto. Pomerili se bodo s tekmecem, ki jim je v tej sezoni že zagrenil življenje in jih premagal v Spodnji Šiški (0:2).

Bravo ima najboljšo obrambo v ligi, zeleno-beli pa pod vodstvom Skenderja za zdaj ne dosegajo veliko zadetkov. Na treh tekmah so dali le dva. Na tribunah se obeta lep obisk. Vstop bo za gledalce ponovno brezplačen, to je darilo predsednika Adama Deliusa, ki je bil navdušen nad podporo navijačev na pokalni tekmi s Koprom. Tudi ura – dvoboj se bo začel ob 17. uri – je primernejša za mlade in družino, kot je bila večerna pokalna tekma v sredo.

Zeleno-beli bodo skušali navdušiti predsednika iz Nemčije in mu podariti prvo domačo zmago. To jim bodo skušali v bitki za Ljubljano preprečiti Šiškarji, ki so v četrtfinalu pokala v gosteh presenetili Muro in jo izločili, junak dvoboja pa je postal mladi hrvaški vratar Renato Josipović, ki je ubranil kar štiri strele z bele točke.

Renato Josipović, posojeni vratar zagrebškega Dinama na začasnem delu v Ljubljani, se je izkazal na pokalnem gostovanju v Fazaneriji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

''To garanje v Murski Soboti smo okronali z zmago. Prepričan sem, da bodo naši igralci na potrebni ravni proti Olimpiji. Igramo proti favoritu, na igrišču Olimpije, a vemo, kaj je naša moč,'' sporoča trener Brava Dejan Grabić, ki lahko z morebitnim uspehom v Stožicah naredi uslugo prijatelju Zoranu Zeljkoviću, da ostane s Koprom na vrhu razpredelnice.

Drobne bi razumel, če bi igrali slabo ...

Domžalčani so v četrtek v četrtfinalu pokala v gosteh izločili Maribor. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Nedelja se bo začela v mestu ob Kamniški Bistrici. Pomerila se bosta Domžale in Aluminij. Rumena družina je v četrtek navdušila v Mariboru na pokalni tekmi, Kidričani pa so lahko počivali in varčevali z močmi za nedeljski spopad. Na lestvici sta kluba soseda, Kidričani bi se lahko s polnim uspehom Djuranovićevi četi približali le na točko zaostanka. Domžale ne morejo biti zadovoljne z učinkom v prvenstvu, a razlike med klubi vendarle niso tako velike. S povezanim nizom zmag se lahko hitro približajo Evropi, kar je tudi prvi cilj rumenih. Evropo bi lahko dosegli tudi v pokalu, kjer ostajajo edini kandidati, ki bi lahko v tej sezoni prišli do lovorike po zgolj treh potezah. Po izpadu Mure, Maribora in Olimpije so še edini, ki se lahko zapišejo v zgodovino. Kapetan Senijad Ibričić je v četrtek na Štajerskem pokazal del mojstrstva. Trenutek navdiha je postregel z evrogolom, kar je tudi opozorilo vratarju Aluminija Luki Janžekovića, ki ga je kapetan Domžal v tej sezoni že premagal.

Srbski napadalec Dejan Georgijević je vedno bolj učinkovit, Aluminij pa računa, da se bo moralo nogometašem kmalu odpreti tudi v napadu. ''Igralcev ne obremenjujemo s pritiskom, a fantje so sami obremenjeni, saj se zavedajo, da nimajo sreče, in to je najtežji trenutek. Razumeli bi, če bi igrali slabo, si ne bi ustvarjali priložnosti in bi izgubljali, potem bi vedeli, da smo slabi, tako pa je ravno obratno. Vedno nam zmanjka nekaj malega, upam, in zaradi fantov si želim, da se to obrne že v Domžalah,'' si želi trener Aluminija Oskar Drobne. Glavni sodnik bo Nejc Kajtazović, ki bo lahko računal tudi na asistenco VAR.

"Generalka" Mure za gostovanje v Franciji

Celjani so se na lestvici povzpeli na šesto mesto, zdaj želijo še višje. Foto: Grega Valančič/Sportida Ob 17. uri se bosta spopadla Celje in Mura. To je zelo pomemben obračun ekip, ki se želita čimprej približati vrhu. Celjani, ki so v četrtek ostali brez Nizozemca Bradleyja Martisa, so v pozitivnem rezultatskem nizu. Predstave še niso takšne, da bi jih lahko navijači proglasili za idealne, a se vseeno zbirajo točke, kar je najpomembnejše, v pokalu pa so med štirimi najboljšimi. Začasni trener Simon Sešlar, ki bo Celjane vodil vsaj do konca jesenskega dela, je ujel niti v ekipi, polni mladih in obetavnih imen. Zdaj bo skušal spraviti v slabo voljo še nekdanjega soigralca pri Mariboru, Anteja Šimundžo. Prekmurce čaka v knežjem mestu zahtevno gostovanje, še napornejši izziv pa jih čaka v četrtek, ko bodo gostovali pri Rennesu. V Francijo želijo odpotovati dobro razpoloženi, s pozitivnim razpletom dvoboja v Celju.

Branilci naslova za vodilnim Koprom zaostajajo le šest točk, tako da je vrh kljub nekaterim spodrsljajem v tej sezoni blizu. Mura je izpadla iz pokala, a strateg Šimundža ni imel varovancem – razen realizacije, ki je povsem zatajila – česa očitati. Verjame, da zvestih navijačev, ki bodo zagotovo pripotovali v Celje, ne bodo pustili na cedilu, ampak jih spravili v dobro voljo. Če bi bili neuspešni, bi jih Celjani pahnili v spodnjo polovico razpredelnice.

Maribor v igri le še za naslov, Koper pa za dvojno krono

V ponedeljek sledi poslastica kroga v Mariboru. Ljudski vrt bo prizorišče sklepnega dejanja 15. kroga med starima znancema, ki sta v zadnjem desetletju ''izmenjala'' številne igralce in bila še kako povezana. Začasni trener Maribora Radovan Karanović je po izpadu iz pokala poln motivacije. V prvenstvu želi nadaljevati niz neporaženosti, saj z Mariborčani še ni izgubil. Kaj drugega vijolicam niti ne preostane, saj lahko po izpadu iz pokala lovijo le še državni naslov. Najprej želijo ohraniti stik z vrhom, nato pa loviti 16. naslov in po treh letih znova v klub pripeljati težko pričakovano lovoriko.

Lahko Koprčani le nekaj dni po zmagi v Ljubljani prekrižajo načrte v gosteh še drugemu slovenskemu velikanu? Foto: Nik Moder/Sportida

Tega pa se zagotovo ne bi branili tudi Koprčani, ki jih je Zoran Zeljković v sredo po zmagi nad Olimpijo v Ljubljani popeljal v polfinale pokala. Čeprav naglas ne napovedujejo boja za lovoriko, saj si nočejo ustvarjati pritiska, jim gre zelo dobro. Obe ekipi imata nekaj težav s poškodovanimi igralci, zato bosta trenerja z velikim zanimanjem spremljala še dogajanje na zadnjih treningih pred srečanjem, s katerim bodo prvoligaši tudi uradno vstopili v november.

1. SNL, 15. krog: Sobota, 30. oktober:

14.00 Tabor – Radomlje

17.00 Olimpija – Bravo Nedelja, 31. oktober:

15.00 Domžale – Aluminij

17.00 Celje – Mura Ponedeljek, 1. november:

20.15 Maribor – Koper