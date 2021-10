Ljubljanski derbi brez zmagovalca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Dvoboj Olimpije in Brava je postregel z remijem.

Dvoboj Olimpije in Brava je postregel z remijem. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši Olimpije in Brava so se v 15. krogu Prve lige Telemach razšli z neodločenim izidom 1:1 (0:0).

Olimpija : Bravo 1:1 (0:0) Stadion Stožice, sodniki: Obrenović, Praprotnik, Kovačič.

Strelca: 0:1 Ogrinec (50.), 1:1 Sešlar (90.).



Olimpija: Vidmar, Boakye (od 71. Fink), Milović, Crnomarković, Kompan Breznik, Tomić (od 85. Sešlar), Elšnik, Futacs, Nukić, Aldair, Ziljkić (od 81. Kurež).

Bravo: Josipović, Jakšić, Drkušić, Križan, Španring, Nsana (od 89. Trdin), Kramarič, Trontelj, Ogrinec (od 89. Kancilija), Maružin (od 26. Bajde), Memić (od 58. Sever).



Rumena kartona: Futacs, Elšnik.

Rdeči karton: /.

Čeprav je imela Olimpija v boju s sosedi iz Šiške 22 strelov (a le dva v okvir vrat), je na koncu iztržila le točko, še to je reševala v sami končnici tekme, ko je Svit Sešlar z lepim strelom postavil končni izid. Olimpija je v nizu štirih tekem neporaženosti, Bravo pa je po dveh porazih le vpisal novo točko, je pa že štiri kroge brez zmage. Olimpija se je na vrhu lestvice točkovno izenačila s Koprom (27), Bravo pa ima na tretjem mestu toliko točk kot četrtouvrščeni Maribor (24).

V prvem polčasu je Olimpija prevladovala, toda prav posebej nevarna ni bila (12 strelov, niti enega v okvir gola). V 10. minuti je sicer Tomislav Tomić streljal mimo gola, v 22. pa je le zunanji del mreže z desne strani zadel Mustafa Nukić, ki je bil tako kot Timi Max Elšnik še enkrat nenatančen ob koncu polčasa.

Bravo je najbolj zagrozil v 27. minuti, ko je v kazenskem prostoru streljal Amar Memić, toda Eric Boakye je njegov poskus blokiral. Velja omeniti še poskus Žana Trontlja v 45. minuti, ko je sprožil iz prve, toda žogo poslal preveč po sredini gola, tako da ko je Nejc Vidmar ujel.

Fotogalerija s tekme, foto Grega Valančič/Sportida:

Najprej hladen tuš za zmaje, nato pa odrešitev v podaljšku

Čeprav je Olimpija odločneje začela tudi drugi polčas, pa so v 50. minuti povedli gosti iz Šiške. Z desne strani je na rob kazenskega prostora podal Memić, Sandi Ogrinec pa je nato z natančnim strelom matiral Vidmarja. To je bil prvi zadetek v mreži Olimpije po treh tekmah.

V 59. minuti so znova nase opozorili zeleno-beli, ko je s 14 metrov streljal Almedin Ziljkić, toda Renato Josipović v Bravovih vratih je žogo zlahka ukrotil. Sicer pa so domači le poredkoma presenetili znova dobro organizirano šišensko zasedbo, tako da je bilo dogajanje na zelenici razmeroma nerazburljivo.

V 70. minuti je vendarle spretno do strela v kazenskem prostoru prišel Marko Futacs, a je ostalo pri vodstvu gostov. V 86. minuti je bil blizu izenačenju Nukić, ki pa je z glavo žogo poslal malo mimo vrat. Olimpija je proti koncu pritiskala in v drugi minuti sodnikovega dodatka izenačila po mojstrskem strelu Svita Sešlarja, ki je sprožil s 25 metrov in zadel zgornji kot Bravovih vrat.

Olimpija bo v 16. krogu prihodnjo nedeljo gostovala v Kidričevem, Bravo pa bo dan prej gostil Maribor.