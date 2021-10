Radomljani do pomembnih točk

CB24​​​​​​​ Tabor Sežana : Kalcer Radomlje 0:1 (0:0) Stadion Rajka Štolfe, sodniki: M. Jug, T. Jug, Šprah.

Strelec: 0:1 Guzina (90.).



CB24 Tabor Sežana: Koprivec (od 61. Rener), Salkić, Briški, Nemanič, Guerrico, Grobry (od 59. Kačinari), Krivičić, Mihaljević, Bongongui (od 59. Kosi), Stančič, Ndzengue (od 7. Kljun, od 81. Mavretič).

Kalcer Radomlje: Šugić, Ihbeisheh, Mužek, Žulj (od 46. Guček), Primc, Pogačar (od 46. Zabukovnik), Nuhanović (od 75. Bumbu), Cerar, Božić (od 88. Kregar), Guzina, Varga (od 66. Šarić).



Rumeni kartoni: Stančič, Mihaljević, Briški; Ihbeisheh, Mužek.

Rdeči karton: /.

Do tega kroga zadnjeuvrščeni Radomljani so v Sežani prišli do tretje zmage in se vsaj začasno povzpeli na predzadnje mesto. Kraševci pa so ostali na sedmem mestu, a so vpisali še tretji zaporedni poraz in šesto tekmo brez zmage.

Sežanci so bili v uvodu tekme odločnejši tekmec, a v 25. minuti je mladi Andrej Pogačar na drugi strani zadel oddaljeno vratnico sežanskega gola, ko je poskusil malce z leve strani. Kraševci so bili v celotnem polčasu sicer boljši tekmec, a brez tiste prave, resne priložnosti.

Tabor je imel pobudo, a žoga je končala v njihovi mreži

Tudi v drugem polčasu je imel Tabor pobudo, toda prave priložnosti gledalci niso videli. V 60. minuti je po hudem trku s Sacho Vargo moral iz igre domači vratar Jan Koprivec, zamenjal ga je Arian Rener. Ta je imel nekaj sreče v 71. minuti, ko je v kazenskem prostoru do odprtega strela prišel Luka Cerar, ki pa je žogo zelo slabo zadel.

Sicer pa ne eni ne drugi ekipi ni uspelo izvesti prave, natančne podaje v kazenski prostor, pogosto pa so se akcije končale že pred tem, tako da posebej veliko napadalnih užitkov nista ponudili. V 78. minuti so Radomljani po dolgem času izpeljali obetavnejšo akcijo, ki pa jo je Gedeon Guzina slabo končal. V 85. minuti je poskusil še enkrat Cerar s plasiranim strelom, a je bil malenkost premalo natančen.

Domači pa so resno zagrozili v 86. minuti, ko je Dino Stančič streljal z glavo, izkazal pa se je David Šugić, ki je branil namesto kaznovanega Darka Marjanovića. V 90. minuti pa so se razveselili Radomljani. Po podaji Oliverja Kregarja iz kota je namreč za vodstvo in zmago gostov z glavo zadel Guzina.

Tabor bo v 16. krogu v soboto gostoval v Kopru, Radomlje pa bodo v petek gostile Celje.