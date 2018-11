Olimpija nasula kar 11 zadetkov in zaploskala povratniku

Vodilni Maribor, ki je ponosen na novega članskega reprezentanta, saj je selektor Bosne in Hercegovine Robert Prosinečki v izbrano vrsto povabil mladega vratarja Kenana Pirića, bo v zadnje dejanje jesenskega dela vstopil s štirimi točkami prednosti pred Olimpijo. Izbranci Darka Milaniča se bodo v soboto predstavili navijačem v prijateljski tekmi. Ob 16. uri bo v Ljudskem vrtu gostoval Aluminij, morebitni tekmec v polfinalu pokala Slovenije.

Marcos Tavares želi v 1. SNL doseči vsaj še 55 zadetkov. Foto: Twitter/NK Maribor Na tem dvoboju bi lahko dobil priložnost tudi Dino Hotić, ki je zaradi kazni za letos že končal z nastopi v 1. SNL. Trener ne bo mogel računati na članska reprezentanta Amirja Derviševića in Luko Zahovića, kapetan Marcos Tavares, ki je dodatno motiviran pred nadaljevanjem sezone, saj želi postati prvi nogometaš z 200 doseženimi zadetki v 1. SNL, pa bi lahko nadaljeval imenitno strelsko formo. Na zadnjih dveh tekmah je zadel v polno štirikrat.

''Cilj je 200 golov v prvi ligi in upam, da mi bo s pomočjo soigralcev uspelo. Verjamem, da počasi, a vztrajno, skupaj z ekipo lahko dosežem ta cilj, ampak to ni prioriteta,'' razmišlja Brazilec, ki je s 145 zadetki rekorder slovenskega prvenstva.

Strelski trening zmajev v Kresnicah

Aljaž Krefl (desno) je Olimpiji pomagal tudi do naslova v sezoni 2015/16. Foto: Vid Ponikvar Ljubljančani, ki med reprezentančnim premorom pogrešajo prvega vratarja Aljaža Ivačiča (ta je staknil poškodbo kolena, tako da z reprezentanco ne bo odpotoval v Sofijo) in latvijskega branilca Vitalijsa Maksimenka, so v soboto v Kresnicah napolnili mrežo tamkajšnjemu četrtoligaškemu klubu. Zmagali so kar z 11:0.

Trener Zoran Barišić, ki z zmaji še ni izkusil grenkobe poraza, je podal priložnost tudi nekaterim igralcem, ki v prvenstvu ne dobijo veliko igralnih minut. Za branilce naslova so zadeli v polno Savić, Lukanović (oba dvakrat), Putinčanin (z 11-m), Kronaveter, Lupeta, Kapun, Valenčič, Kobiljar in Zarifović (11-m). Na seznamu strelcev se je tako znašel tudi Nik Kapun, ki v tej sezoni ponovno nima sreče z zdravjem, dvoboj pa je razveselil navijače Olimpije tudi zaradi tega, ker je levi bočni branilec Aljaž Krefl odigral celoten drugi polčas in tako nastopil prvič po 21. maju 2017.

Zmaji so v Kresnicah odigrali prijateljsko tekmo s tamkajšnjim nižjeligašem in zmagali z 11:0.



Strelci: 2x Savić, 2x Lukanović, Putinčanin (11m), Kronaveter, Lupeta, Kapun, Valenčič, Kobiljar, Zarifović (11m).#verjamemvzmaje pic.twitter.com/Ylm4A7VxTN — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) November 17, 2018

Mešana zasedba Olimpije je imela "tekmovalno" ogrevanje že v sredo, ko se je v Spodnji Šiški pomerila proti kombinirani ekipi Hitradia Antena in navijačev.

Drzen načrt Mure: dva tisoč navijačev v Ljubljani!

V Murski Soboti so navijači zapolnili že sedem avtobusov za gostovanje v Ljubljani. Foto: Mario Horvat/Sportida Strokovno vodstvo Mure na čelu z Antejem Šimundžo, ki je reprezentančni premor pričakalo na visokem tretjem mestu v Prvi ligi Telekom Slovenije, je ocenilo, da v prihodnjih dneh ne potrebuje prijateljske tekme. Moštvo se bo pripravljalo na nadaljevanje sezone po ustaljenem programu, vodstvo kluba pa se v teh dneh ukvarja še z eno, zelo sladko nalogo. Prihodnji petek bo Mura gostovala v Stožicah, Prekmurce pa bi lahko spremljalo kar dva tisoč navijačev.

''Takšna je naša želja. Za zdaj smo napolnili že sedem avtobusov, računamo pa tudi na številne Prekmurce, ki živijo v Ljubljani in njeni okolici,'' je dejal Stanko Prelec, član upravnega odbora Mure. Dvoboj v Stožicah bo nekaj posebnega, saj bo na njem navijaška skupina Green Dragons praznovala 30-letnico obstoja, tako da se obeta dobra obiskanost srečanja.

Hrvaška lokomotiva na domžalskem peronu

Rumena družina se v teh dneh pripravlja na nadaljevanje sezone brez prvega trenerja Simona Rožmana, ki je odpotoval v Barcelono na izobraževanje. V igralskih vrstah manjka reprezentant Ekvatorialne Gvineje Ruben Belima, ki se bo v soboto v kvalifikacijah za afriški pokal narodov pomeril s Senegalom, za katerega igra tudi zvezdnik Liverpoola Sadio Mane.

🇬🇶 | Rubena Belima je znova prejel vpoklic v reprezentanco Ekvatorialne Gvineje, v dresu katere ga v soboto čaka obračun s Senegalom. Srečno, Ruben! 💪#skupajdovrha #plts pic.twitter.com/6Hyrhs9kuO — NK Domžale (@NKDomzale) November 14, 2018

Domžalčani bodo v soboto odigrali prijateljsko tekmo z zagrebško Lokomotivo. Drugouvrščena ekipa hrvaškega prvenstva bo v domžalskem Športnem parku gostovala v soboto ob 15. uri. Sosedski dvoboj bo potekal na zelenici, na kateri se je v sredo pripravljala norveška reprezentanca, ki jo v petek v Stožicah čaka dvoboj lige narodov proti Benedejčičevi Sloveniji.

Domžale se veselijo, da bodo lahko v kratkem na igrišču pozdravile pomembno pridobitev. Petindvajsetega novembra se bo po kazni vrnil Amadej Vetrih, ki se je pod vodstvom Srečka Katanca ustalil v članski izbrani vrsti.

Vrtnice odhajajo v Italijo

Izbranci Mirana Srebrniča, ki so v teden vstopili s prostim ponedeljkom, se bodo konec tedna pomerili z italijanskim drugoligašem. Dogovorili so se za gostovanje, saj se bodo v nedeljo ob 15. uri na stadionu Pierluigi Penzo pomerili z Venezio, za katero nastopa tudi nekdanji slovenski reprezentant Siniša Anđelković.

Aluminij pri morebitnem tekmecu v polfinalu pokala

Kidričane čaka zanimiva generalka pred nadaljevanjem prvenstva. V soboto se bodo predstavili v Ljudskem vrtu, kjer se bodo pomerili z Mariborom, s katerim se letos v državnem prvenstvu ne bodo več potegovali za točke. Dvoboj morebitnih tekmecev v polfinalu pokala Slovenije se bo začel ob 16. uri. Izbrance Oliverja Bogatinova, ki so v nedeljo zavili v črno Krško, tako čaka odmeven štajerski spopad.

Celjani brez najboljšega igralca

Celjani med reprezentančnim premorom ne morejo računati na usluge najboljšega strelca Rudija Požega Vancaša. Njegovi soigralci se pod vodstvom Dušana Kosića pripravljajo na nadaljevanje sezone, klubsko vodstvo pa na 14. redni zbor članov, ki bo v VIP-prostorih stadiona Z'dežele prihodnji torek. Celje ne bo odigralo nobene prijateljske tekme, se bodo pa igralci v soboto ob 11. uri na štadionu Skalna klet pomerili med seboj. Janez Pišek se je po zdravstvenih težavah vrnil na trening, poškodovan pa je Moris Nusuev.

Rudi Požeg Vancaš bi lahko v petek proti Norveški dočakal krstni nastop v državnem dresu. Foto: Urban Urbanc/Sportida

Načrt Rudarja padel v vodo

Velenjčani so načrtovali med tednom prijateljski dvoboj s tretjeligaškim klubom iz Dravograda, a je načrt padel v vodo. Knapi, ki so v nedeljo ostali brez domačih točk proti Olimpiji, so tako ostali brez pripravljalnega srečanja. Po koncu reprezentančnega premora jih čaka vedno zanimiv šaleško-savinjski derbi s sosedi iz Celja, na katerem bo Marijan Pušnik iskal zlata vredne točke.

Triglav pri najslabšem hrvaškem prvoligašu

Kranjčani bodo priprave med reprezentančnim premorom oplemenitili še s prijateljsko tekmo. V soboto se bodo odpravili v hrvaško prestolnico, kjer jih ob 14. uri čaka dvoboj z zadnjeuvrščenim hrvaškim prvoligašem Rudešem. Gorenjski orli so se tako podobno kot Domžale in Krško dogovorili za prijateljsko tekmo proti hrvaškemu tekmecu. Danes je v Kranju veselo, saj športni direktor Siniša Brkić praznuje 47. rojstni dan.

Krško pri sosedih brez Šćulca prejel pet golov

Posavci, ki ne morejo biti zadovoljni s trenutnim izkupičkom, saj so na prvoligaški lestvici kljub nekaterim nedavnim okrepitvam na zadnjem mestu, so se v petek odpravili na Hrvaško v neposredno bližino državne meje. Gostovali so v Zaprešiću, kjer domuje dolgoletni hrvaški prvoligaš Inter in izgubili s 3:5. Moštvo je vodil donedavni pomočnik trenerja Radovan Karanović, ki je začasno nadomestil Alena Šćulca.