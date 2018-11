O ljubosumju na kapetana Maribora #video

Od sobote dalje znaša strelski rekord 1. SNL že 145 zadetkov. Toliko jih je dosegel neuničljivi kapetan Maribora Marcos Tavares. V zadnjih dveh krogih se je med strelce vpisal kar štirikrat. Dvakrat je zatresel mrežo Triglava, se po vsakem zadetku priklonil mariborskemu občinstvu in nato doživel ovacije, ko je zapuščal zelenico.

"Nekajkrat sem poskušal podati soigralcem, potem pa sem ocenil, da je nastopil pravi trenutek za udarec. Dosegel sem zadetek," je z značilnim nasmehom opisal dogodek iz prvega polčasa, ko je z mojstrskim strelom z razdalje izenačil na 1:1. Kranjčani so pred tem presenetili vijolice z odprto, napadalno igro, ki so jo kronali z izjemnim zadetkom Tilna Mlakarja.

Tavares: Hvala bogu, da mu lahko pomagam

Brazilec s slovenskim potnim listom je dosegel v 1. SNL že 145 zadetkov. V tej sezoni jih je dal pet. Foto: Mario Horvat/Sportida V nadaljevanju so Gorenjci občutili moč mariborskega napada, v katerem je izstopal tudi klubski rekorder, 34-letni Tavares. Ponovno vleče vijoličasti voz. "To je moja vloga v klubu. Hvala bogu, da mu lahko pomagam. V čast mi je biti igralec in kapetan najboljšega kluba v Sloveniji. Z najboljšimi navijači v Sloveniji. Moramo postati jesenski prvaki, nato pa gremo po lovoriko," se želi z Mariborom vrniti na slovenski prestol, ki ga je spomladi zasedla Olimpija.

V soboto je Triglavu, ki je presenetil vijolice z napadalnim pristopom, dvakrat zatresel mrežo. "Trenerjeva navodila so bila, da se poskušamo zoperstaviti Mariboru, ne pa le braniti. Poskušali smo. Ni nam uspelo, a upam, da nam bo naslednjič. Taka igra nam daje upanje za naprej," je pojasnil 18-letni Egzon Kryeziu. "Moramo napredovati, ne glede na to, ali igramo proti Mariboru ali Olimpiji, moramo igrati," razmišlja trener Dejan Dončić, ki v svojih vrstah ni imel tako razigranega napadalca, kot je v zadnjem času Tavares.

Ne tečejo veliko, ampak imajo močno intuicijo

Ljubljenec mariborskih navijačev, na katere sta zelo ponosna trener Darko Milanič in športni direktor Zlatko Zahović, si je prislužil pohvale tudi v očeh Primoža Glihe. Selektor mlade izbrane vrste je v ponedeljek gostoval v oddaji Gooool na Planet TV in na vprašanje voditelja Danija Bavca, ali je Tavares bolj napadalec ali golgeter, odgovoril: "On je predvsem pozitivna oseba v slovenskem prostoru. Je tujec, a govori slovensko. Asimiliral se je z načinom funkcionarja v Sloveniji, kar je dodana vrednost za tujca. Je takšna vizualna zgodba, na katero se lahko naslonijo mladi nogometaši. Eden od teh je Jan Mlakar," je poudaril, kako se morajo mlajši igralci učiti od starejših.

Nato se je Gliha posvetil vlogi golgeterja v nogometu. "To je druga zgodba, kot sam napadalec. Je nekdo, ki čaka situacijo. Kot njegov trener ga moraš skozi srečanja čakati, da eksplodira. Po navadi golgeterji ne tečejo veliko, ampak imajo močno intuicijo in se pravilno postavljajo. Zoran Ubavić je bil eden od takih igralcev, Davor Šuker tudi. So pač igralci, ki po koncu tekme poberejo vso slavo. Poženejo tudi veliko ljubosumja, pa ne samo znotraj svoje ekipe. Vse tiste, ki so na prestolu, želijo mnogi na takšen ali drugačen način umakniti s prestola. Ljudski dejavnik je zelo močno prisoten v tej zadevi. Če trener ne zna pravilno postaviti ekipe in vloge v slačilnici, lahko golgeterji zamrejo," opozarja nekdanji reprezentant, ki se je ljubiteljem nogometa najbolj vtisnil v spomin s hat-trickom, doseženim pred več kot 20 leti na kvalifikacijski tekmi za SP 1998 v Splitu proti Hrvaški (3:3). Takrat je v 1. SNL na seznamu strelcev kraljeval Škaper, zdaj pa je njegov absolutni strelski kralj Tavares.