Pri Olimpiji razočaranje, Mariborčani: Prvenstvo ostaja odprto #video

"Vedno si razočaran, ko čutiš, da bi lahko zmagal, ampak tak je nogomet. Včasih ti da, včasih vzame. Danes 'Vombiju' žoga ni šla v gol, ampak sem prepričan, da ko bo prišel pravi trenutek, bo zabil. Imamo še ogromno, v narekovajih, majhnih tekem in na teh obračunih moramo zmagovati," je po tekmi dejal strelec edinega zadetka zmajev Antonio Delamea Mlinar, ki je mrežo Maribora zatresel že v 11. minuti.

Fotogalerija z Ljudskega vrta (Blaž Weindorfer / Sportida):

Maribor izenačil iz nič

V zadnjih sekundah prvega polčasa je za domače izenačil Aljoša Matko. Vse skupaj niti bilo videti nevarno, a vratar Olimpije Žiga Frelih je naredil napako in prejel zadetek v svojo kot. "Moti me tistih uvodnih 30 minut prvega polčasa, ko smo bili neprepoznavni. Nasprotnik je zadel, nam pa ni uspelo vzpostaviti ritma, dlje časa zadržati žoge in priti iz situacije, v kateri smo se znašli. V drugem polčasu je bilo bolje, bili smo dobri v skoraj celotnem obdobju, brez večjih napak. Škoda, da nismo zadeli še drugič," je svoje videnje derbija predstavil tudi začasni trener Maribora Saša Gajser, ki je bil s točko, ko je potegnil črto, zadovoljen.

Zadetek po napaki Freliha:

"To so specifične tekme, moramo sprejeti tudi takšen razplet. Nismo izgubili, imamo točko več, čaka pa nas še 12 zelo pomembnih tekem. Prvenstvo ostaja odprto in tako bo verjetno tudi do konca," je še dodal.

Naslednja ovira za glavna kandidata za naslov bosta Gorica in Celje. Mariborčani bodo v soboto napadli vrtnice, Olimpija pa bo v nedeljo v Stožicah gostila prvake.

