Agron Šalja novi trener Celja

v zaključek sezone s svežim vetrom, novo energijo in bogatim nogometnim znanjem ter z reprezentančnimi izkušnjami. Agron Šalja, dobrododošel na Z'dežele! Veliko sreče in uspeha.

Oseminštiridesetletni Šalja je bil selektor vseh mlajših selekcij reprezentance Slovenije. Z izbranima vrstama Slovenije do 17 in 19 let se je uvrstil v elitni krog kvalifikacij za evropsko prvenstvo, z U-17 pa je 2018 nastopil na EP v Angliji. Kot nogometaš je zastopal barve Olimpije, Domžal, Primorja in Interblocka.

"Mesto glavnega trenerja NK Celje zaseda ambiciozen domači strokovnjak z izvrstnim poznavanjem slovenskega nogometnega prostora ter širokim repertoarjem nogometnega znanja. Na klopi bo debitiral v torek, ko se bomo na stadionu Z'dežele v četrtfinalu pokala Pivovarne Union pomerili z ekipo Kalcer Radomlje," so Celjani zapisali v sporočilu za javnost.

Jiří Jarošík in NK Celje sta po sobotnem porazu v Domžalah sporazumno prekinila sodelovanje. Skupaj z glavnim trenerjem se od knežjega mesta poslavlja tudi njegov pomočnik Panajotis Kucalas.

Klub je nekaj ur pred tem sporočil, da je Celje zapustil Jiri Jarošik. Triinštiridesetletni češki strokovnjak je vodenje državnih prvakov prevzel v začetku tega leta, ko je zamenjal Dušana Kosića. Na dvanajstih odigranih tekmah je zabeležil le po dve zmagi in neodločena izida ter doživel osem porazov. Skupaj z njim se od knežjega mesta poslovil tudi njegov pomočnik Panajotis Kucalas.