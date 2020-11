Odločna napoved Domžal ne bo všeč Štajercem

Čeprav poteka reprezentančni premor, bo današnji dan v Sloveniji obarvan tudi prvoligaško. V prestavljeni tekmi 9. kroga Prve lige Telekom Slovenije se bosta v Kidričevem udarila Aluminij in Domžale. To bo pravi derbi začelja. Če bodo gostitelji ostali neporaženi, bo na zadnje mesto zdrsnila Gorica. Tekma se bo začela ob 17. uri.

Ob 17. uri, neposredni prenos se bo začel pet minut prej na Planet 2, se bosta za prvoligaške točke potegovala Aluminij in Domžale. Štajerci se bodo skušali znebiti zadnjega mesta, na katerega so padli po zadnjem porazu v Celju, ko so jih aktualni prvaki ponižali (4:0), trener Slobodan Grubor pa je priznal, da so ponudili eno najslabših predstav, odkar jih vodi. Zlasti v obrambi.

Janžekovič: Veliko je pozitivne energije

Luka Janžekovič upa, da bo pozitivna energija v slačilnici obrodila sadove. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Lahko Kidričani brez kaznovanega Mihaela Klepača, ki bo tako odslužil še tretjo tekmo prepovedi, tako da bo lahko po reprezentančnem premoru že na razpolago moštvu, proti Domžalam zaigrajo bolje? Kapetan Luka Janžekovič si želi, da bi v zahtevnem položaju manj prepričljivih rezultatov ohranili trezno glavo in stopili skupaj.

''Vzdušje v slačilnici je dobro. Ni preprosto, saj nihče noče izgubljati. Na treningih se dela zelo dobro, zelo zavzeto, veliko je pozitivne energije. Upam, da vse to prenesemo na tekmo in da začnemo to energijo kazati v nadaljevanju prvenstva,'' je izpovedal željo vratar Kidričanov, ki tokrat ne bodo mogli računati na mladega reprezentanta Aljaža Ploja, saj se ta z izbrano vrsto pripravlja na prijateljsko tekmo z Rusijo.

Dovolj je bilo všečnosti, Domžale najbolj zanimajo točke

Janez Pišek bi bil danes zadovoljen le s tremi točkami. Foto: Vid Ponikvar Domžalčani lahko na dvoboju v Kidričevem veliko pridobijo. Do zdaj so odigrali le devet tekem, večina tekmecev pa kar dve več. Zato bi si lahko na prestavljenih tekmah – decembra jih čaka še spopad z Bravom – močno popravili točkovni izkupiček.

''V Kidričevo odhajamo z jasnim ciljem. Želimo si dobre predstave in nič manj kot vseh treh točk. Dovolj je bilo všečnosti v uvodnih tekmah,'' mladi zvezni igralec rumenih Janez Pišek odločno napoveduje boj na zmago. Tudi Domžalčani bodo pogrešali mladega reprezentanta, pod vodstvom Milenka Ačimovića se na dvoboj z Rusijo pripravlja Tamar Svetlin, zaradi zdravstvenih težav pa bosta odsotna še Estonec Matthias Käit in nadarjeni najstnik Nick Perc.

''Verjamem, da je koronavirus postal preteklost,'' je Pišek vesel, da lahko Domžalčani, ki so prejšnjo soboto praznovali 100. rojstni dan, trenirajo že v skoraj popolni postavi, s tem pa se je povečala tudi konkurenca, tako da ima trener Dejan Djuranović vedno več sladkih skrbi. Domžalčani so na zadnji tekmi skoraj presenetili Mariborčane in v Ljudskem vrtu po napetem zaključku izgubili s 3:4.

Pravico na dvoboju v Kidričevem bo delil David Šmajc.

Prva liga Telekom Slovenije, 9. krog (prestavljena tekma):

Sobota, 14. november:

17.00 Aluminij – Domžale

Lestvica:

Najboljši strelci:



5 – Đorđe Ivanović (Olimpija), Rok Kronaveter (Maribor), Nardin Mulahusejnović (Koper)

4 – Dario Kolobarić (Domžale), Nino Kouter (Mura),

3 – Aldair (Tabor), Luka Bobičanec (Mura), Filip Dangubić (Celje), Andrija Filipović (Mura), Jasmin Mešanović (Maribor), Nemanja Mitrović (Maribor), Rudi Požeg Vancaš (Maribor), Christos Rovas (Tabor), Dare Vršič (Koper), Žan Žužek (Koper)

