Olimpija razkrila, kako je s poškodovanimi zmaji

Matic Fink je v sezoni 2015/16 pomagal Olimpiji do državnega naslova. V tej sezoni so zmaji v igri za dvojno krono, Ljubljančan pa soigralcem ne bo več mogel pomagati na igrišču. Foto: Grega Valančič/Sportida

Danes bo znan prvi finalist nogometnega pokalnega tekmovanja v Sloveniji. Domžalčani bodo v "finalu pred finalom" ob 18. uri gostili Olimpijo. Prejšnji teden so zmajem prekrižali načrte v prvenstvu, zdaj jih želijo izločiti še v pokalu. V četrtek se bosta v drugem polfinalnem dvoboju udarila Celje in Koper, ki v pokalu vidita bližnjico do nastopa v Evropi.

Olimpijo po napornem nedeljskem večnem derbiju z Mariborom (0:0 v Stožicah) čaka nov veliki izpit. Zaradi stresne sezone, v kateri je dinamiko priprav pogosto odrejala epidemija covid-19, imajo igralci opravka z zgoščenim urnikom tekem in večjim naporom kot sicer. Tisti klubi, ki še vedno vztrajajo na dveh frontah, imajo vedno več težav z utrujenostjo in poškodbami. O tem je po remiju z vijolicami spregovoril tudi kapetan Olimpije Timi Max Elšnik. Zmaji so na zadnjih tekmah zaradi poškodb izgubili kar nekaj pomembnih igralcev, trener Goran Stanković pa bo zaradi izčrpanosti - zeleno-bele že v nedeljo čaka nova zelo pomembna tekma, prvenstveno gostovanje v Celju - v polfinalu pokala odpočil nekatere prvokategornike.

Zato velja danes v Športnem parku ob Kamniški Bistrici pričakovati nekoliko oslabljeno zasedbo Olimpije, kar pa še ne pomeni, da tisti, ki bodo dočakali priložnost, k sosedom iz Ljubljanske kotline prihajajo z belo zastavo. Želja Olimpije je jasna. Razmišlja o dvojni kroni. "Če bo naš pristop enak kot na večnem derbiju, (pozitiven) rezultat ne bo izostal," sporoča Gal Kurež, eden izmed številnih mladih igralcev Olimpije, ki jim trener Stanković vse bolj zaupa. Danes bo odpočil nekatere igralce, seznam poškodovanih je iz tedna v teden daljši, v prid pa mu gre lahko vrnitev Radivoja Bosića, ki je odslužil kazen, prejeto prav na zadnji pokalni tekmi Olimpije, ko je po podaljšku ugnala Nafto (1:0).

Fink že končal sezono, o Vombergarju čez nekaj dni Andres Vombergar izvaja terapije, a ni še dokončno jasno, ali bi lahko v nedeljo že pomagal zmajem v Celju. Foto: Grega Valančič/Sportida Iz tabora Olimpije so poslali poročilo o zdravstvenem stanju nogometašev, ki so na seznamu poškodovanih. Prejšnji teden se je na prvenstveni tekmi v Domžalah poškodoval Matic Fink. Izkušeni branilec je obnovil poškodbo zadnje stegenske mišice in, kot kaže, že končal sezono. Zadnjo stegensko mišico si je na omenjeni tekmi, ki jo je ljubljanski klub izgubil z 0:2, poškodoval tudi Antonio Delamea Mlinar. Ker pa je njegova poškodba manjša, bi lahko pomagal soigralcem na naslednjih prvenstvenih tekmah (v gosteh s Celjem in Bravom, doma s Taborom). Za današnji pokalni spopad ne pride v poštev, podobno velja tudi za Andresa Vombergarja, ki si je v nedeljo poškodoval mečno mišico in že opravlja terapije. Želi se čim prej vrniti na igrišče. Danes ne bo kandidiral za dvoboj, ali bi prišel v poštev za zadnje tekme v ligi, pa bo Olimpija sporočila v prihodnjih dneh. Na seznamu poškodovanih je tudi mladi up Stefan Petrović (poškodba hrbta), že od prej je znano, da Vitja Valenčič po hujši poškodbi kolena še dolgo ne bo mogel pomagati soigralcem, bi se pa lahko v zaključku sezone vrnil Hrvat Ante Ćorić, ki ga je Olimpiji posodila Roma. Po poškodbi kolena je namreč začel trenirati z ekipo.

Klemenčič: Ljubljančani bodo malce bolj sproščeni

Domžale so prejšnjo sredo premagale Olimpijo v prvenstvu z 2:0. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Domžalčani imajo prijetne spomine na Olimpijo, ko beseda nanese na pokal. Ko so se nazadnje pomerili leta 2017, so se na Bonifiki, tam bo finale tudi letos, udarili za lovoriko in zmagali z 1:0. V polno je zadel Gaber Dobrovoljc, ki je zaradi zdravstvenih težav že sklenil to sezono. Pred štirimi leti je rumeno družino treniral še Simon Rožman, del strokovnega štaba pa je bil tudi Dejan Djuranović, ki vodi Domžalčane v tej sezoni in je vedno bližje želenemu cilju, Evropi. "Želimo si finala. To je vse, kar nas zanima pred pokalno tekmo z Olimpijo," pojasnjuje Tilen Klemenčič, eden najbolj izkušenih branilcev v vrstah Domžal.

Zaveda se, da bodo imele Domžale danes prednost domačega igrišča. Prejšnji teden so jo v prvenstvu zagodle vodilnim zmajem (2:0), a nato v nedeljo s porazom v Novi Gorici (1:2) zapravile priložnost, da bi se še bolj približale vrhu in morda kandidirale za senzacionalni naslov vse do konca. Vse moči in energijo so usmerile v pokal, ki tudi prinaša pot do Evrope. "Ljubljančani so z remijem na derbiju ohranili prednost na lestvici, zaradi tega bodo vseeno malce bolj sproščeni. Oboji napadamo zmago, odloča ena tekma, spektakel je zagotovljen," je prepričan 25-letni branilec. Domžale imajo tako priložnost, da po Mariboru (2:1 v četrtfinalu) izločijo še drugega slovenskega klubskega velikana. Poleg Dobrovoljca Domžale zaradi zdravstvenih težav ne bodo mogle računati še na Zenija Husmanija, Tiborja Gorenca Stankovića in Marka Martinovića. Glavni sodnik dvoboja v Domžalah bo Dragoslav Perić.

Velika priložnost za Celjane in Koprčane

Rodolfo Vanoli je Koper do pokalne lovorike popeljal leta 2015. Foto: Vid Ponikvar V četrtek se bosta za drugo mesto v finalu pokala pomerila Celje in Koper. Branilcem državnega naslova v tej sezoni ne gre po načrtih. V prvi ligi so vse bližje devetemu mestu in dodatnim kvalifikacijam za obstanek, v katerih bi se pomerili z drugoligaškim podprvakom (trenutno je to novomeška Krka). Edina možnost za Evropo se ponuja v pokalu. Podobno razmišljajo tudi v taboru Kopra, kjer so v prvenstvu v zadnjem obdobju izkusili rezultatski padec. Ker pa bo sklepno dejanje pokala 25. maja na Bonifiki, so kanarčki še kako motivirani, da preskočijo celjsko oviro in si zagotovijo nastop v finalu.

A tako razmišljajo tudi pri gostiteljih, ki so pod vodstvom Agrona Šalje začeli zmagovati pogosteje kot prej. Vložek je ogromen, želja po lovoriki in vozovnici za Evropo pa ogromna, zato velja v četrtek v knežjem mestu pričakovati zelo pestro srečanje. Ne nazadnje Rodolfo Vanoli že dobro ve, kako sladko je osvojiti pokalno lovoriko s Koprom. Pravico bo delil Rade Obrenović.