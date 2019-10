Bitka za pokal: Radomlje v Celje po presenečenje, "finale pred finalom" v četrtek

V pokalnem tekmovanju je v igri za naslov ostalo le še osem klubov. Kar trije izmed njih so drugoligaši. Lovorika prinaša mamljivo nagrado, preboj v Evropo. Ker sta se že v osmini finala poslovila največja slovenska kluba Maribor in Olimpija, so se povečali apetiti vseh četrtfinalistov. Prejšnji teden sta si prednost pred povratnima tekmama priigrala Aluminij in Nafta, danes bo Celje gostilo Radomlje, v četrtek pa se bosta v "finalu pred finalom" udarila Domžale in Mura.

Ta teden bosta odigrani še preostali prvi četrtfinalni tekmi. Celje bo poskušalo v knežjem mestu upravičiti vlogo favorita proti drugoligaškemu klubu Radomlje, ki so v 2. SNL nanizali dva poraza in zapravili priložnost, da bi se povzpeli na vrh. Vodi jih nekdanji član grofov Oskar Drobne, ki bo skušal danes prekrižati načrte staremu znancu iz 1. SNL Dušanu Kosiću.

V Domžalah bo v četrtfinalnem derbiju gostovala Mura, ki ji gre v nasprotju z rumenimi odlično tudi v prvenstvu. Četa Andreja Razdrha krepko zaostaja za vrhom Prve lige Telekom Slovenije, tako da v pokalu vidi dodatno možnost za pridobitev evropske vozovnice, osnovnega cilja domžalskega kluba v tej sezoni.

Domžale in Mura se bosta prvič v četrtfinalu pomerila v četrtek na stadionu ob Kamniški Bistrici. Foto: Urban Meglič/Sportida

Povratne tekme bodo 29. in 30. oktobra. V četrtfinalu tako nastopa pet nekdanjih pokalnih zmagovalcev, svojo krstno lovoriko pa bodo naskakovali Aluminij, Nafta in Radomlje.

Kidričani v Koper z minimalno prednostjo

Aluminij je na prvi četrtfinalni tekmi premagal Koper z 1:0. Foto: Miloš Vujinović/Sportida V četrtfinalu bosta v nasprotju z uvodnimi krogi odigrani dve tekmi, tako da bodo boji, ki bodo odredili četverico polfinalistov, še izdatni. Uvodno četrtfinalno dejanje je bilo v Kidričevem, kjer je doma v tej sezoni izjemni Aluminij. "Šumarji" imajo jekleno obrambo, kar so dokazali tudi proti Kopru. Edini zadetek na tekmi je v 73. minuti dosegel Mihael Klepač, Primorci pa so tako doživel prvi poraz v sezoni. Povratna tekma bo na sporedu 29. oktobra.

Nafta je v Lendavi z 2:1 porazila Rudar. Za vodstvo Nafte je v 49. minuti zadel Alen Ploj, v 64. minuti pa je vodstvo domače ekipe povišal Stjepan Oštrek. Edini zadetek za Rudar je osem minut pozneje dosegel Elvedin Džinić.

Pred leti sta se Nafta in Rudar redno kosala v prvi ligi, zdaj pa so naftaši že nekaj časa predstavniki drugorazrednega klubskega tekmovanja. Tja bi se lahko kaj kmalu preselili tudi Velenjčani, če ne bodo začeli zbirati točk v prvi ligi. So na zadnjem mestu, še edini brez zmage. Navijače so v dobro voljo spravljali le v pokalu, kjer so bili usodni za oba ljubljanska prvoligaša. In to obakrat v gosteh!