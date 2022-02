Olimpija vrnila starega znanca

Nogometni klub Olimpija je v zimskem prestopnem roku predstavila že osem novincev. Po petih hrvaških legionarjev so prag stadiona v Stožicah, kjer se bosta v sredo za točke udarili Olimpija in Mura, prestopili še trije slovenski nogometaši. Kot zadnji se je zmajem pridružil stari znanec Aljaž Krefl. Levi bočni branilec je nazadnje igral za Aluminij, zdaj pa se je vrnil v Ljubljano, kjer je pred šestimi leti že proslavljal naslov prvaka.

Le dan pred začetkom spomladanskega dela, ko se bo Olimpija v sredo v zaostali tekmi 1. SNL doma pomerila s prvakom Muro, je ljubljanski klub predstavil novo okrepitev. V Stožice se je vrnil 27-letni levi bočni branilec Aljaž Krefl. V jesenskem delu se je z Aluminijem krčevito boril za obstanek, spomladi pa ga z zeleno-belimi, s katerimi je v preteklosti že osvajal lovorike, čaka boj za naslov.

Krefl se je prvič Olimpiji pridružil poleti 2015, ko je prišel iz velenjskega Rudarja in bil sploh prva okrepitev zmajev v obdobju, ko je Izeta Rastoderja na položaju predsednika nasledil Milan Mandarić. Krefl je v sezoni 2015/16 pomagal zeleno-belim do velikega uspeha, ko je Olimpija po 21 letih, prvič, odkar se je v novi klubski preobleki vrnila v prvo ligo, postala prvak.

Naslov si je zagotovila prav na stadionu Ob jezeru, ki ga Krefl odlično pozna. Branilec si je ob praznovanju dal duška, to je bil prekrasen dan v njegovi karieri. Pozneje je imel nemalo težav z zdravjem, nazadnje pa se je dokazoval pri Aluminiju, s katerim je večkrat ponagajal nekdanjemu klubu iz Ljubljane. Tako je bilo tudi v jesenskem delu, ko so Kidričani presenetili Olimpijo in jo premagali z zadetkom v zadnji minuti (1:0). Krefl, ki spada med bolj izkušene leve bočne branilce v ligi, saj je zbral že 155 nastopov, je z zmaji sklenil sodelovanje do 31. decembra 2023.

Olimpijo v nedeljo čaka večni derbi z Mariborom. Bi lahko Dino Skender takrat ponudil priložnost tudi 27-letnemu branilcu, ki se je že večkrat pomeril z vijolicami? Foto: Grega Valančič/Sportida

''Rad bi se zahvalil NK Aluminij za vse, kar sem doživel v Kidričevem. Posebej bi se rad zahvalil strokovnemu štabu, osebju in nenazadnje vsem svojim zdaj že bivšim soigralcem, s katerimi sem delil slačilnico, za korekten in profesionalen odnos. Kljub temu, da odhajam, verjamem v sedaj že moje bivše soigralce, da si bodo na terenu izborili obstanek med prvoligaši. Aluminiji in vsem, ki delujejo v klubu, želim vse dobro, ob enem pa vem in upam, da bo ekipa dosegla zastavljene cilje tudi brez moje pomoči,'' je nekdanji mladi slovenski reprezentant, ki je v karieri nosil tudi dres Šmartnega in pa srbskega prvoligaša Spartak Subotica, prepričan, da si bo Aluminij zagotovil obstanek tudi brez njegove pomoči.