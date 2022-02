Bravo po Kerinu iz Celja pripeljal še Burina

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Stefan Milić in Matija Burin

Slovenski nogometni prvoligaš Bravo je po Črnogorcu Stefanu Miliću, ki ga je ljubljanskemu klubu posodil hrvaški prvak Dinamo Zagreb, konkurenco v obrambni vrsti okrepil še z Matijo Burinom. Mladi slovenski reprezentant se v zadnjih sezonah pri Olimpiji, drugi ekipi splitskega Hajduka in Celja ni naigral, zdaj pa bo skušal ujeti tekmovalno formo pri Šiškarjih.

Bravo, ki je v jesenskem delu prejel najmanjše število zadetkov, išče kandidate, ki bi lahko zapolnili vrzel po odhodu Vanje Drkušića k ruskemu Sočiju. Šiškarje sta tako okrepila Črnogorec Stefan Milić in Slovenec Matija Burin.

Najtrši obrambi @PrvaLigaSi se je pridružil mladi slovenski reprezentant Matija Burin.



Matija je podpisal pogodbo do konca sezone z možnostjo podaljšanja za dve leti oziroma do konca sezone 2023/24.



Dobrodošel v 🟡🔵 družini Matija. pic.twitter.com/89ESmcB6L2 — NK Bravo (@NKBravo) February 8, 2022

Milić je nekdanji kapetan podgoriške Budućnosti Milić, ki je zadnje leto in pol kot posojen igral za Varaždin. Je mladi reprezentant Črne gore in član zagrebškega Dinama, ki ga je Bravu posodil do konca sezone.

Mladi črnogorski reprezentant Stefan Milić se bo dokazoval v 1. SNL. Foto: Guliverimage

Mladi Primorec se je pridružil Ljubljančanom kot prost igralec. Pogodbo je sklenil do konca sezone z možnostjo podaljšanja za dve leti oziroma do konca sezone 2023/24. Z ekipo je bil že v pripravljalnem obdobju, ki ga je Bravo končal z zmago proti avstrijskemu Sturmu iz Gradca.

