Mura pripeljala novega napadalca

Slovenski nogometni prvak Mura je svoj kader okrepil z novim napadalcem. Kot so sporočili iz kluba, bo do konca sezone kot posojen igralec Osijeka v črno-belem igral kosovski nogometaš Mirlind Daku.

Ta je v tej sezoni v dresu Osijeka odigral dvanajst tekem, ob tem pa dosegel tri zadetke. En zadetek je prispeval še na treh tekmah pokalnega tekmovanja.

Daku se je sicer julija 2018 iz kosovskega prvoligaša FC Llapi preselil v drugo ekipo Osijeka. Od tam je bil posojen v albanski FK Kukesi in v kosovskega prvoligaša KF Ballkani. Med kosovsko nogometno elito je Daku odigral 89 tekem in ob tem prispeval 58 zadetkov in 10 asistenc. Daku je tudi član reprezentance Kosova.

"Mirlind Daku je nogometaš, ki smo ga spremljali že dalj časa. Njegove številke, predvsem iz kosovskega prvenstva, govorijo same zase. Je napadalec, ki je vajen zabijanja zadetkov. Verjamem, da bo zaostril konkurenco v napadu in da nam bo pomagal do čim boljših rezultatov," je ob tem dejal športni direktor Denis Rajbar.