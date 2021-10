Trener Olimpije ne želi tarnati, navijači praznujejo

"Če se iz porazov nekaj naučiš, lahko ti predstavljajo pravi božji dar," je trener Olimpije Savo Milošević prepričan, da so se fantje iz bolečega poraza proti Radomljam ogromno naučili in jim bo to danes, ko želijo prekrižati načrte Maribor v velikem derbiju, v pomoč. Pogrešal bo najboljša strelca, a zaradi tega se ne pritožuje. Kapetan Timi Max Elšnik, ki v dresu Olimpije še ni izgubil v mestu ob Dravi, pa dodaja, da bosta soigralca, ki bosta zaigrala namesto Mustafe Nukića in Almedina Ziljkića, kos izzivu.

Danes se obeta prav poseben izziv za nogometaše Olimpije. Navijaška skupina Green Dragons, ki namerava večni derbi v Ljudskem vrtu obiskati v velikem številu, praznuje 33. rojstni dan. Kakšno darilo jim bodo namenili nogometaši? Zmaji že štiri leta niso izgubili v Mariboru, po drugi strani pa so z nedavnim nepričakovanim porazom proti Radomljami dali vedeti, da so lahko ranljivi tudi proti (naj)slabšim tekmecem v ligi.

Odkar igra Timi Max Elšnik pri Olimpiji, še ni izgubil v Ljudskem vrtu. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Ko imaš občutek, da si boljši, ko imaš na igrišču želen rezultat, nato pa v zadnjih 15 minutah sam sebi otežiš življenje in, po domače, vržeš stran tekmo, se moraš iz tega nekaj naučiti. Če v tej ligi niso stoodstoten, te lahko vsak kaznuje. In tudi obratno. Tudi mi lahko vsakega premagamo. A le, če smo pravi in ne nihamo," je kapetan Olimpije Timi Max Elšnik poudaril glavna spoznanja, ki so jih pridobili nogometaši po spodrsljaju z Radomljami. Ostaja prepričan, da lahko Olimpija premaga vsakogar. Tudi Maribor, ki mu je Olimpija v tej sezoni v Stožicah že zagrenila življenje in to tudi po zaslugi njegovih dveh podaj premagala s 3:1.

Kako brez Nukića in Ziljkića?

Savo Milošević bo moral za današnji derbi poseči po korenitih spremembah v napadu. Foto: Grega Valančič/Sportida Na tisti tekmi je prvič slovenski večni derbi okusil Savo Milošević. Srb ima bogate nogometne izkušnje, za njim je že nič koliko derbijev, na tem pa želi še enkrat spraviti v dobro voljo privržence Olimpije. Na Štajersko se podaja z oslabljeno zasedbo. Zaradi kazni bosta v napadu manjkala najbolj vroča strelca, Mustafa Nukić in Almedin Ziljkić. To bo velik udarec za zmaje, saj bodo morali krpati luknje z igralci, ki v tej sezoni niso dobivali veliko priložnosti, še bolj odgovorna vloga pa v napadu čaka Aldairja.

Bo Olimpija brez Nukića in Ziljkića zaigrala v Mariboru manj napadalno in v dvoboj krenila previdneje, s primarno idejo zadržat mrežo nedotaknjeno? "Ne. Ne moremo igrati drugače kot tako, kot smo igrali do zdaj. Razen tekme z Bravom. Nisem oseba, ki bi se zaradi tega, če nekdo manjka, pritoževala. Ta dva igralca sta zelo pomembna, po drugi strani pa bo to priložnost tudi za druge. To je dobro za ekipo, saj bomo tako videli, na katere igralce lahko še računamo v nadaljevanju sezone," umirjeno sporoča 48-letni Srb, ki se je na Štajerskem s Partizanom mudil na pripravah pred dvema letoma, zdaj pa ga čaka še krstni nastop v Ljudskem vrtu.

Zmaji niso v Ljudskem vrtu izgubili že štiri leta. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Treba je dvigniti fante, ki bodo dobiti priložnost. Mogoče niso v tem tekmovalnem ritmu, a komaj čakajo priložnost, da se dokažejo trenerju in navijačem. V napadu bosta zelo manjkala Nukić in Ziljkić, a verjamem, da bodo preostali opravili dobro delo," je kapetan Elšnik prepričan, da se bosta zvečer izkazali njuni zamenjavi.

Milošević že dobro pozna tekmeca. "Pri Mariboru ne pričakujem radikalnih sprememb. In mislim, da gostitelji ne bodo tako samozavestni. Če so nedavno zamenjali trenerja, še ne pomeni, da pri njih nekaj ni v redu. Skušali bomo prepoznati njihove slabosti in jih izkoristiti, odločale pa bodo malenkosti. Ne bo pa radikalnih sprememb. Ne pri njih ne pri nas," je Milošević prepričan, da ne bo nobeden izmed dveh slovenskih velikanov postregel s kakšnim velikim taktičnim presenečenjem. "Igramo dovolj dobro, da lahko premagamo vsakogar."

Elšnik: To je privilegij Elšnik je bil letos kapetan mlade reprezentance do 21 let na Euru. Foto: Vid Ponikvar Letos je bil kapetan mlade slovenske reprezentance na zgodovinskem dogodku, prvem Euru do 21 let, ki je potekal na slovenskih tleh. Že takrat ni skrival sreče in ponosa, podobno je tudi v teh dneh, ko je prejel vpoklic Matjaža Keka, tako da se bo v ponedeljek na Ptuju in v Kidričevem pridružil zboru članske reprezentance. Prvič v karieri. "Izjemno sem srečen in vesel, da sem dobil ta poziv. To je največja čast za vsakega nogometaša. Izpolnile so se mi sanje. To je privilegij," komaj čaka, da se v ponedeljek pridruži Janu Oblaku, Josipu Iličiću in ekipi ter začne operacijo "Malta in Rusija". Danes bo imel še poseben motiv, saj mu je selektor zagotovil, da si bo danes ogledal derbi v živo. "Skušal se bom prikazati v čim boljši luči," bi rad dokazal Keku kot tudi slovenski javnosti, da si je zaslužil vpoklic.

Statistika je lahko dodaten motiv, zagon

Antonio Delamea Mlinar je letos zatresel mariborsko mrežo tudi v Ljudskem vrtu! Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Na prvem večnem derbiju v Stožicah si je Olimpija izbojevala pot do zmage na krilih prekinitev. Dve asistenci je prispeval kapetan Elšnik, dva zadetka pa je dosegel Antonio Delamea Mlinar, ki so ga pestile težave s kolenom, tako da je tokrat vprašljiv za nastop. "Verjamem, da bomo imeli priložnosti na tekmi tudi skozi igro. Tako kot smo do zdaj. Moramo biti pa bolj zbrani, saj se ti lahko na vsej tekmi ponudi samo ena priložnost. To ne bo ravno tekma, ko bi lahko imeli vsak polčas štiri do pet 'zicerjev'," meni Elšnik in dodaja, da bi lahko danes zmagovalca odločil že en zadetek.

Zadnji štirje večni derbiji v Ljudskem vrtu so se razpletli brez zmagovalca, Maribor pa ni premagal Olimpije že štiri leta. Predstavlja uspešna statistika prednost za zmaje? "Bila bi napaka, če bi šli v srečanje z miselnostjo, da bo enostavno, ker je statistika na naši strani. Statistika je lahko samo nekakšen dodaten motiv, zagon, da podaljšamo pozitiven niz. Dali bomo vse od sebe, da tri točke pripeljemo v Ljubljano," je kapetan odločen, da Olimpija znova zavije Ljudski vrt v črno in navijačem za 33. rojstni dan podari prekrasno darilo.