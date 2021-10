NK Maribor se je pred derbijem spomnil tudi na Jana Oblaka

Danes bo odigran prvi večni derbi v prenovljenem Ljudskem vrtu. Gostitelji si želijo čim boljšega obiska. V želji, da bi se na tribunah zbralo čim več navijačev in da bi na velikem obračunu z Olimpijo vladalo vzdušje, brez kakršnega si pred leti ni bilo moč zamisliti derbija v mestu ob Dravi, so pripravili kar nekaj promocijskih videov, polnih bleščečih prizorov iz bogate preteklosti vijolic. Na enem izmed njih ima osrednjo vlogo tudi nekdanji vratar Olimpije Jan Oblak.

Mariborčani v občutljivem obdobju, ko jim ne gre vse po načrtih, ob vstopu na stadionu pa prevladuje pogoj PCT, pogrešajo navijače. Želeli bi si napolniti tribune. Tako kot nekoč. Večni derbi ponuja lepo priložnost. Maribor in Olimpija resda nista povsem pri vrhu razpredelnice, vijolice pa se ubadajo s stresnim koledarskim letom, v katerem so zamenjale že štiri trenerje. Maribor ne pogreša le novih lovorik, ampak tudi gneče, ko so znale biti tribune proti Olimpiji polne prav do zadnjega kotička.

''Pogrešaš magične občutke derbija? Pogrešaš posebne občutke derbija? Pogrešaš Ljudski vrt, svoj prostor, veselje, objem neznanca, pesem juga, odgovor vzhoda, ko začutiš, da smo nekaj posebnega?,'' se sprašujejo v mariborskem klubu, ko nagovarjajo gledalce na ogled velikega derbija. Prepričani so, da bo danes dober obisk, seveda, kot se za največji praznik slovenskega klubskega nogometa spodobi. ''Ne pogrešam, potrebujem,'' odgovarjajo v Mariboru.

Od zadetka Bačinovića ...

Armin Bačinović je za Maribor v 1. SNL zbral 79 nastopov in dosegel šest zadetkov. Foto: Vid Ponikvar V načrt, kako o obisku Ljudskega vrta prepričati čim več navijačev, so vključili nekaj promocijskih videov z nekdanjih derbijev, na katerih je bila prisotna imenitna navijaška kulisa, Maribor pa se je proti Olimpiji veselil zmage. Tega v zadnjih štirih letih sploh ni občutil. Zmaji so že sedemkrat zapored ostali neporaženi, kar je eden izmed najbolj bolečih nizov, kar jih podoživljajo tako nogometaši kot tudi navijači Maribora.

Ko se je Olimpija v novi preobleki iz pete ekspresno prebila v prvo ligo, je prvič z Mariborom za točke zaigrala v Ljudskem vrtu. Takrat je bil Maribor boljši z 1:0, zmagoviti zadetek pa je dosegel Armin Bačinović. Poznejši reprezentant, ki so mu po izjemnih predstavah v dresih Maribora in Palerma predvidevali še večjo kariero, je premagal Jana Oblaka. Škofjeločan je bil takrat še golobradi najstnik. Segel je po žogi, kolikor je mogel, a mu ni uspelo preprečiti zadetka Bačinovića. Maribor je zmagal. In vstopil v zlata leta, ko je osvojil veliko lovorik.

Spomin na večni derbi 8. avgusta 2009:

Tisti trenutek: ko Armin Bačinović zatrese mrežo Janu Oblaku, @nkmaribor zabije gol in Ljudski vrt eksplodira…



Vse to je derbi. Takšnega smo doživeli 8.8.2009. Pogrešaš posebne občutke derbija? Novo poglavje v soboto.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #derbi pic.twitter.com/EJEt1hnjTR — NK Maribor (@nkmaribor) October 1, 2021

... do velikega slavja Zahovića

Ko je predsedniški položaj v Olimpiji leta 2015 prevzel Milan Mandarić, ki bo čez dva tedna predal ''štafeto'' Nemcu Adamu Deliusu, se je jeziček na tehtnici večnih derbijev v Mariboru obrnil v korist zmajev. Ljubljančani so se bolje upirali vijolicam, v Ljudskem vrtu kar nekajkrat pokvarili načrte gostiteljem, Maribor pa je nazadnje le dosegel domačo zmago leta 2017.

Spomin na derbi 25. februarja 2017:

Pisal se je 25.2.2017. Luka Zahović, zmaga, veselje, Ljudski vrt na nogah…



Pogrešaš magične občutke derbija? Se vidimo v soboto.#GremoMaribor #MiSkupajEnoSmo #derbi pic.twitter.com/AfuuhYhH54 — NK Maribor (@nkmaribor) October 1, 2021

Eno zadnjih, zgodila se je ob začetku omenjenega leta, je priigral Luka Zahović. Napadalec, ki je pred dnevi postal drugič očka, kot članski reprezentant Slovenije pa igra na Poljskem, je takrat poskrbel za zmagoviti zadetek in dvignil na noge cel stadion, zlasti južno tribuno z Violami.

Mudrinski: Največja tekma za nas igralce in navijače

Srb Ognjen Mudrinski se je na zadnjih dveh tekmah Maribora vpisal med strelce. Foto: Grega Valančič/Sportida Kako bo v Ljudskem vrtu danes? Prvič bo gostil večni derbi v prenovljeni podobi. Ukrep PCT je zredčil število gledalcev, svoje so naredili tudi neuspehi Maribora, številne menjave in pomladitev ekipe, a je mariborski klub, v želji, da bi tribune danes zažarele v tako polnem številu, kot je bila včasih že ustaljena navada, navijače spomnil na bogato preteklost, pomembnost derbija in na vez, ki vlada med mestom Maribor in nogometaši. Čar večnega derbija.

Danes ga bo prvič na lastni koži okusil tudi napadalec Maribora Ognjen Mudrinski. Z velikimi derbiji ima že izkušnje, tako je pred devetimi leti v dresu Crvene zvezde zaigral proti mestnemu tekmecu Partizanu pred 44 tisoč gledalci. "Davnega leta 2012 sem zaigral na derbiju na Marakani, na srečo smo zmagali, in nadejam se, da se bomo veselili tudi v slovenskem derbiju ter da bo vse tako, kot je bilo pred devetimi leti. To je največja tekma tako za nas igralce kot tudi za navijače. Že kot otrok sem sanjal o teh velikih tekmah in zagotovo se bom potrudil po najboljših močeh, da z ekipo razveselimo svoje navijače,'' želi pomagati Mariboru, da bi prekinil neslavni niz in končno, prvič po jeseni leta 2017, v Ljudskem vrtu premagal Olimpijo.

Zadnji večni derbi v Ljudskem vrtu se je 27. februarja končal brez zmagovalca (1:1). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Večni derbi se bo začel ob 20.15, glavni sodnik bo, to bo njegov krstni nastop na tako pomembni tekmi, David Šmajc.