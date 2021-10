Mandarić se je javil in spregovoril o prodaji Olimpije

Slabe tri četrtine (74 odstotkov) podjetja FC Olimpija je kupilo podjetje Revisore Sportmanagement, ki deluje pod vodstvom Deliusa, preostalih 26 odstotkov pa ostaja v lasti društva. O tem je na Twitterju poročal odvetnik Blaž Tomažin Bolcar, ki je pri omenjenem poslu sodeloval kot svetovalec nemških kupcev.

We were delighted to advise Revisore Sportmanagement on the #acquisition of 74% of the shares of FC Olimpija, a legendary #footbal #club in Slovenia. #sportslaw pic.twitter.com/FUJTaBWZ2d