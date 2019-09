Legendarni kapetan Slovenije se je poklonil Dušanu Kosiću #video

''Ni enostavno v Sloveniji verjeti v mlade fante, z njimi delati in jih usmerjati,'' je nad delom in rezultati trenerja NK Celje Dušana Kosića navdušen njegov tesni sodelavec Robert Koren. Nekdanji kapetan slovenske izbrane vrste pomaga strokovnemu štabu Celja, ki je v nedeljo prekrižal načrte vodilni Olimpiji (2:2) in poskrbel, da je bil strateg Safet Hadžić pošteno jezen nad zeleno-belimi izbranci.

Nedeljski spopad v Stožicah je pokazal dva različna obraza. Olimpija je prevladovala v prvem polčasu, imela več neposrednih strelov na vrata, a prek Luke Menala izkoristila le eno priložnost.

Hadžić jezen na izbrance

Safet Hadžić je na dveh zadnjih domačih tekmah z Olimpijo "le" remiziral. Foto: Grega Valančič/Sportida Na začetku drugega dela je povedla z 2:0, po tekmi pa s točko ni mogla biti preveč zadovoljna. ''Sami smo se kaznovali. Izgubili smo po naših napakah oziroma odigrali 1:1,'' je razočarano odvrnil v mikrofon Planet TV trener Olimpije Safet Hadžić.

Na opazko novinarja Planet TV Mateja Podgorška, da se je tekma končala z 2:2, se je nasmehnil: ''Ali pa 2:2. Saj, toliko sem zmešan … Tako sem jezen nanje, da sem enostavno malce izgubljen,'' je priznal Ljubljančan, ki po domačem remiju ni skrival razočaranja nad odzivom ekipe po vodstvu z 2:0. Celjani so spretno prek Ivana Božića in najboljšega strelca Prve lige Telekom Slovenije Daria Vizingerja izkoristili nezbranost obrambe in do konca dvoboja izenačili. ''Celje je kakovostna ekipa. Kaznovali so naše napake. Našo nonšalanco, bom rekel,'' je bil (samo)kritičen nekdanji reprezentant Miral Samardžić.

''V prvem polčasu smo igrali pod našo ravnijo, v drugem pa smo se, tako kot že nekajkrat v tej sezoni, pobrali. Že tretjo tekmo smo zaostajali z 0:2, a s pozitivno miselnostjo in agresivnostjo na koncu obrnili rezultat, in vzeli točko,'' je izpostavil kapetan Celja Mitja Lotrič. Kapetan mlade zasedbe, ki je imela v prvi postavi le tri igralce, starejše od 24 let.

Koren: To ni enostavno v Sloveniji

Robert Koren se je poleti v Celje preselil iz Dravograda. Foto: Planet TV Nad tem, kako se v celjskem klubu razvijajo mladi igralci in kakšen napredek izkazujejo iz tedna v teden, je navdušen najnovejši član strokovnega vodstva Celja. S klubom iz knežjega mesta sodeluje šele nekaj mesecev, a je v Celju, kjer je pred leti izstopal kot igralec, zelo zadovoljen.

''Mladi fantje so na treningih zelo osredotočeni in zbrani. Hočejo več, to kažejo tudi na tekmah. Zaslužijo si vse čestitke. Fantom želim z izkušnjami pomagati na treningih. Dobro se dopolnjujemo s trenerji. O Dušanu Kosiću samo lepe besede, je velik trener. Ni enostavno v Sloveniji verjeti v mlade fante, z njimi delati in jih usmerjati,'' se je Robert Koren, nekdanji kapetan slovenske reprezentance in strelec nepozabnega zadetka proti Alžiriji za prvo, in za zdaj tudi edino zmago Slovenije na velikem tekmovanju (SP 2010), poklonil trenerju Celja.

Nekdanji kapetan slovenske reprezentance pomaga z nasveti tako igralcem kot tudi trenerju. Foto: Planet TV

''Spoštujem Celje in Aluminij, a za večino stvari smo si sami krivi. Delamo napake, ki jih ne bi smeli,'' po drugi strani razmišlja Hadžić. Po porazu v Kidričevem in dveh zaporednih domačih remijih (Mura in Celje) prednost pred branilcem državnega naslova Mariborom kopni. Po uvodni četrtini znaša le še tri točke.

Olimpijo čaka v četrtek pokalen izziv, ko bo v Stožicah v osmini finala gostila velenjski Rudar, Celjani pa so si že zagotovil preboj med najboljših osem, saj so prejšnji teden v gosteh nadigrali Tolmin. Tako se že v miru pripravljajo na naporno nedeljsko gostovanje v Murski Soboti, kjer bodo poskušali zadržati niz neporaženosti. Traja že sedem tekem.