Ponižanje, kakršnega ni doživela Olimpija kar 15 let

Danes se Olimpiji ponuja enkratna priložnost. Če bo na domači zelenici proti Bravu upravičila vlogo favorita, bo Mariboru, največjemu tekmecu za naslov državnega prvaka, pobegnila na štiri točke razlike. Zmaji proti sosedom iz Šiške le redko izgubljajo. Brez vsega so ostali le enkrat, prav v Stožicah pred slabim letom. Takrat so doživeli ponižanje, ki je še dolgo odmevalo. Česa takšnega niso zeleno-beli izkusili vse od leta 2005!

Danes se bosta za prvoligaške točke potegovala Olimpija in Bravo. Zaostali dvoboj 27. kroga Prve lige Telekom Slovenije bi morali izpeljati sredi prejšnjega meseca, a so ga zaradi priprave največjega slovenskega nogometnega objekta na reprezentančne obveznosti (Euro 2021 do 21 let in članska tekma proti Hrvaški) prestavili na poznejši termin. Na praznem stadionu Stožice se bo danes začel ob 17.15, da bo dvoboj še bolj ljubljanski, bo poskrbel glavni sodnik Dejan Balažič, ki prihaja iz slovenske prestolnice, z vlogo favorita pa se bodo pozabavali zmaji.

Bravo lani ponižal Olimpijo s 5:0

Nogometaši Brava so v prejšnji sezoni presenetili Olimpijo v gosteh kar s 5:0. Foto: Grega Valančič/Sportida Prejšnji mesec, vse do reprezentančnega premora, so bili v naletu, Šiškarjem pa je šlo le malo kaj od rok. Zato so se prestavljenega srečanja bolj razveselili gostje, saj v zadnjih treh nastopih sploh niso dosegli zadetka.

Olimpija je na drugi strani pod vodstvom Gorana Stankovića neizprosna. Letos sploh še ni izgubila, na lestvici pa je ne le dohitela, ampak tudi prehitela Maribor, največjega tekmeca za osvojitev naslova. Če bodo zmaji uspešni tudi danes, bo prednost pred vijolicami pred zadnjo četrtino sezone narasla na velikih +4.

Kako je Bravo 17. junija presenetil Olimpijo s 5:0:

Olimpija in Bravo se bosta danes v prvi ligi pomerila sedmič. Vodilni zmaji so v medsebojnih srečanjih uspešnejši. Vknjižili so štiri zmage, v oči pa vendarle najbolj bode njihov edini poraz. Takrat se je pisala zgodovina. Šiškarji so pred slabim letom v Stožicah pomendrali vodilno Olimpijo z neverjetnimi 5:0. Podobno kot danes, ko so imeli nogometaši opravka z "lockdownom" in pomanjkanjem treningov ter tekem, so tudi takrat vladale posebne, skoraj izredne razmere.

To je bila edina tekma, ki jo je kot "začasni" trener Olimpije vodil Nikica Milenković, pred tem pomočnik Safeta Hadžića. Foto: Grega Valančič/Sportida

V taboru zmajev so namreč iskali novega trenerja, Safet Hadžić je za mnoge nepričakovano zapustil vroči stolček le nekaj dni pred tekmo, igralci pa niso mogli skriti razočaranja. Psihološko so bili potolčeni in zmedeni, kar je dodobra izkoristil Bravo in v prvem polčasu v razmaku 12 minut kar štirikrat zatresel mrežo zeleno-belih. Na koncu je zmagal s 5:0 in Olimpiji, tako nam je potrdil tudi statistični guru OptaŽabar, marljiv kronist vseh tekem zeleno-belih, prizadejal najhujši domači poraz, odkar so se leta 2009 v novi klubski preobleki vrnili med najboljše.

Zmaji česa takšnega niso izkusili kar 15 let

Bravo je le enkrat v zgodovini kluba na tekmi 1. SNL dosegel vsaj pet zadetkov. To mu je uspelo le 17. junija 2020 v Stožicah. Foto: Grega Valančič/Sportida To je bil največji polom Olimpije v Stožicah, Bravo pa je do zgodovinskega uspeha prišel s podobno postavo, na katero lahko računa še danes. Manjkala bosta le takratna udarna napadalca Roko Baturina in Aljoša Matko, drugače pa danes na delu ne bo manjkalo nogometašev, ki so sodelovali pri nepozabni "petardi". To je bila tudi edina tekma Brava v prvi ligi, na kateri je dosegel vsaj pet zadetkov. Pred tem so za rekorden dosežek veljali štirje zadetki, ki so jih dosegli trikrat, vselej pri zmagah s 4:1 (v gosteh pri Rudarju in Triglavu, doma pa proti Gorici).

Zmaji na drugi strani v obdobju samostojne Slovenije pomnijo samo še en večji domači poraz od tistega, ki so ga doživeli proti sosedom iz Spodnje Šiške. Leta 2005, tik pred dokončnim finančnim sesutjem, zgodilo se je ravno na praznični 1. maj, so Celjani za Bežigradom zmagali kar s 6:0. Olimpiji so se v daljni preteklosti dogajali še večji domači porazi, največji se je tako denimo po podatkih OptaŽabarja pripetil leta 1924, ko je ostala doma na tekmovanju Ljubljanske nogometne podzveze (LNP) praznih rok proti Iliriji (0:9).

Stanković kot trener Olimpije ne pozna poraza

Andres Vombergar je z devetimi zadetki drugi najboljši strelec Olimpije. Večkrat je v polno zadel le Đorđe Ivanović (10). Foto: Grega Valančič/Sportida V tej sezoni je šlo Olimpiji doma boljše proti Bravu. Jeseni je v Stožicah zmagala z 2:0, v Šiški pa se je dvoboj razpletel brez zmagovalca (0:0). Zmaji verjamejo, da bodo danes kos izzivu. "Komaj čakamo, da se začne. Premor je bil dolg, a na Bravo smo se pripravili tako kot na vsakega nasprotnika," je za Planet TV povedal Goran Stanković, ki kot trener Olimpije sploh še ni izgubil.

Zmaje je vodil na sedmih tekmah, na katerih se je mreža Žige Freliha zatresla le dvakrat. V dvoboj vstopa v posebnih razmerah, saj od 1. do 12. aprila ni mogel voditi skupnih treningov.

Zadetek Vombergarja na zadnji domači tekmi Olimpije proti Bravu:

Zmaji so tako podobno kot nogometaši Brava prvič resneje trenirali šele v ponedeljek, a je Andres Vombergar, drugi najboljši klubski strelec, prepričan, da bi lahko danes uresničili cilj in premagali tekmeca. V polno je zadel tudi v Stožicah proti Bravu in prispeval pomemben delež k domači zmagi z 2:0.

"S tremi točkami bi se še dodatno utrdili na prvem mestu. Imamo dober kader in smo vsi pripravljeni na tekme, ki sledijo," verjame, da bo Olimpija kos napornemu ritmu, saj jo v naslednjih 13 dneh čakajo štiri tekme. V zvezni vrsti sicer ne bo poškodovanih Anteja Ćorića in Vitje Valenčiča, ki sta že končala sezono.

Grabić: Na zunanje dejavnike nimamo vpliva Dejan Grabić po lanskoletni zmagi Brava s 5:0 nad Olimpijo ni skrival sreče. To je bila njegova prva in za zdaj tudi edina zmaga nad zmaji. Foto: Grega Valančič/Sportida Pri gostih bo zaradi kazni dvoboj preskočil Miha Kancilija, trener Dejan Grabić pa ne skriva zadovoljstva, da lahko proti velikemu tekmecu računa na skoraj popolno zasedbo. "Pričakujem dober obračun, motivacije nam ne sme manjkati, na zunanje dejavnike pa nimamo vpliva, zato se nanje ne oziramo," noče preveč razpredati o manj prijetnih vremenskih pogojih, ki bi lahko v popoldanskih urah vladali v Stožicah, kot tudi o pomanjkanju skupinskih treningov in tekem, ki so tepli strokovno vodstvo najmlajšega slovenskega prvoligaša v času popolnega zaprtja.

Matko: Tudi 1:0 za Bravo bi bilo dovolj

Danes bodo za Bravo stiskali pesti tudi največji tekmeci Olimpije. Med njimi bo izstopal Aljoša Matko. Mladi slovenski reprezentant, nedavno vpleten v prometno nesrečo v Beli Krajini, se je o tem nedavno razgovoril v intervjuju za Sportal. "Ko sem igral za Bravo, smo bili proti klubom z vrha, proti Olimpiji ali Mariboru, vedno dodatno motivirani. Enkrat smo Olimpiji v Stožicah zabili pet golov. Upam, da bo Bravo ponovno zmagal. Tudi 1:0 bi bilo dovolj," si želi 23-letni napadalec, ki bo zagotovo z velikim zanimanjem spremljal tudi zadnji dvoboj Brava in Olimpije v tej sezoni.

Aljoša Matko je podobno kot Roko Baturina lani v Stožicah dosegel dva zadetka, enkrat pa se je med strelce vpisal Martin Kramarič. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljanska kluba se bosta pomerila tudi v zadnjem krogu, ki bi lahko, če bo Maribor ohranil stik z zeleno-belimi, tudi neposredno odločal o tem, kdo bo na seznamu slovenskih prvakov nasledil Celjane.