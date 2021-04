Pri Olimpiji komaj čakajo, da začnejo. Pri Muri prav tako.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Z jutrišnjo zaostalo tekmo med Olimpijo in Bravom se bo po skoraj enem mesecu na spored vrnila nogometna Prva liga Telekom Slovenije. Ljubljančani se kljub specifičnim razmeram nadaljevanja veselijo. Podobno je tudi v taboru Mure, ki jo v petek čaka domača tekma s prvakom Celjem.

Najprej dolg reprezentančni premor, potem še enajstdnevni "lockdown" sta poskrbela, da je od zadnjih prvoligaških tekem na slovenskih tleh minil skoraj en mesec. Jutri se nogometaši vračajo v akcijo, za začetek pa bodo poskrbeli pri vodilni Olimpiji in mestnem tekmecu Bravu, ki je trenutno na šestem mestu.

"Komaj čakamo, da se začne. Premor je bil dolg, a na Bravo smo se pripravili tako kot na vsakega nasprotnika," je za Planet TV ob obisku treninga ekipe povedal Goran Stanković, trener Olimpije, ki je trenutno vodilna na lestvici. Pred Mariborom ima ob tekmi manj točko prednosti. Seveda si Ljubljančani želijo, da bi prednost po zadnjem sodnikovem žvižgu tekme v Stožicah, ki se bo začela ob 17. uri, skočila na štiri točke.

"Upamo, da bomo zmagali. Ta zmaga bi pomenila velik bonus pred naslednjimi tekmami, ki prihajajo," pred tekmo pravi napadalec Ljubljančanov Andres Vombergar.

Olimpija in Bravo sta se v tej sezoni pomerila dvakrat. V Stožicah so bili z 2:0 boljši zmaji, medtem ko se je tekma na stadionu ZŠD Ljubljana končala z remijem, 1:1 je bilo.

Ante Šimundža se nad trenutnimi specifičnimi razmerami ne pritožuje preveč. Foto: Grega Valančič/Sportida

Mura je pripravljena

Prvenstvo se bo z rednim krogom, na vrsti bo 28., nadaljevalo v petek, ko bo ob 16.45 najprej v akciji Maribor, ki ga čaka gostovanje pri Aluminiju, dobri dve uri pozneje, ob 19. uri, pa bosta na igrišče stadiona Fazanerija prikorakali še enajsterici Mure in Celja.

"Individualni in skupinski treningi so seveda nekaj drugega. Po enem treningu je težko povedati karkoli, a kolikor smo videli, so nogometaši na pravi ravni," pred tekmo s prvaki pravi trener tretjeuvrščene Mure Ante Šimundža.

"Če bi se bali poškodb, potem nas sploh ne bi bilo tukaj. Je, kot je. Fantje so profesionalci. Ritem je zgoščen, a se bomo prilagodili," pravi Šimundža.