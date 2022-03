Ne le Maribor, nad NZS razočarana tudi Olimpija

V nedeljo bo v Stožicah slovesno. Novi trener Robert Prosinečki bo prvič vodil zmaje v 1. SNL. Vrnitev legendarnega hrvaškega zvezdnika, ki je pred 20 leti navduševal v dresu zeleno-belih in je čustveno navezan na Ljubljano, je prebudila nogometno Ljubljano. Zanimanje za ogled večernega srečanja med Olimpijo in Radomljami se je dvignilo. Vreme resda ne bo zaveznik zeleno-belim, saj bo konec tedna bolj spominjalo na zimo kot pomlad, ob nižjih temperaturah niso izključene niti padavine, vseeno pa velja na največjem nogometnem objektu v Sloveniji pričakovati lep obisk.

Za Olimpijo je kazen drakonska

Navijači Olimpije so po tekmi vdrli v garderobo in se pogovorili z zdaj že nekdanjim trenerjem Dinom Skenderjem. Foto: Grega Valančič/Sportida Pri ljubljanskem klubu ne skrivajo slabe volje nad kaznijo, ki so jo prejeli s strani disciplinskega sodnika Nogometne zveze Slovenije glede dogodkov z zadnje domače tekme proti Domžalam (1:1). Po njej so se navijači prebili do notranjih prostorov stadiona in se pogovorili s takratnim strategom Dinom Skenderjem, ki pri ljubljanskih navijačih ni bil na najboljšem glasu.

Disciplinski sodnik je ob upoštevanju predkaznovanosti odredil kazen v višini 6.500 evrov. Razlog? Nešportno in neprimerno vedenje navijačev, večkratno žaljivo skandiranje, metanje predmetov na igrišče v smeri pomočnika sodnika, vdor organizirane navijaške skupine v garderobo, pomanjkljiva organizacija tekme, saj ni bila zagotovljena prepoved vstopa tretjih oseb v prostore, kjer se nahajajo uradne osebe in igralci obeh ekip, torej tudi v prostore garderobe.

Olimpija je mnenja, da je kazen zelo stroga, drakonska. Green Dragons namreč ne bodo mogli pozdraviti vrnitev ''Velikega Žutega'' na svoji severni tribuni (tribuni B). Klub je namreč prejel kazen igranja ene domače tekme brez gledalcev na določenem delu stadiona, in sicer na tribuni B stadiona, kjer se nahaja domača navijaška skupina ''Green Dragons''. V ljubljanskem klubu kazen sprejemamo, a jih je vseeno spravila v slabo voljo, saj so prepričani, da bi se zaplet dalo rešiti drugače. V javnem pismu so tako potožili, da jih tokrat odločitev disciplinskega sodnika NZS žalosti. Ne skrivajo razočaranja, pričakovali so drugačno kazen.

Kazen, ki jo sprejmemo. In kazen, ki nas žalosti: je res bistvo kaznovati ne glede na vse? Kot seveda vsi veste, je pred nekaj meseci na čelu Nogometnega kluba Olimpija Ljubljana prišlo do menjave oblasti. Ko je nadzor nad zmaji prevzelo novo vodstvo, smo dali vsem deležnikom slovenskega nogometa jasno vedeti: z vsemi želimo imeti dober odnos. Z vsemi želimo sodelovati na iskren, pošten način. Seveda smo imeli v mislih tudi Nogometno zvezo Slovenije. Krovno organizacijo, ki bi morala delati za blaginjo slovenskega nogometa. Ne dvomimo, da je tako, toda hkrati želimo odločno poudariti, da nas njena tokratna odločitev močno in globoko žalosti. Da nas je negativno presenetila, je nesmiselno dodajati. Olimpija bo v nedeljo zvečer gostila Radomlje. Foto: Grega Valančič/Sportida Kazen, ki nam jo je v teh težkih nogometnih časih izrekla Nogometna zveza Slovenije, sprejmemo. A smo nadnjo – račun za 6.500 evrov, zaprta tribuna za navijače in resno opozorilo, da se navijači v nedeljo na tekmi z Radomljami ne smejo zbrati nikjer drugje na stadionu ter da mora klub poskrbeti za to (?!?) – izjemno razočarani. Nogomet je igra čustev. Ta čustva so velikokrat pozitivna. Včasih žal tudi negativna. Vsi si želimo, da bi na nogometnih stadionih vladali le sreča in radost. Toda že osnovno bistvo nogometa tega ne dopušča: stadion vedno nekdo zapusti razočaran. Zaradi poraza. Zaradi neuspeha. In ko se zgodi poraz, ko se zgodi neuspeh, se vsak odzove po svoje. So takšni, ki sklonijo glave in odidejo domov. So tudi takšni, ki jim uspeh svojega kluba pomeni vse na svetu. So takšni, ki jih čustva ponesejo predaleč. V Nogometnem klubu Olimpija Ljubljana smo ponosni na naše navijače. A to ne pomeni, da odobravamo vsa njihova dejanja. Nikakor. Jih pa razumemo. Ker je nogomet igra strasti. Igra čustev. Dogodkov po tekmi z Domžalami nikakor ne odobravamo. Zgodilo se je nekaj, kar se ne bi smelo. Toda naredili smo vse, da ne bi bilo tako. V petek, soboto in tudi v nedeljo, torej na dan tekme, smo varnostno službo in policijo opozarjali na povečano mero pozornosti. Naredili smo vse, kar je bilo v naši moči, da se ne bi zgodilo, kar se je. Toda ko nekdo odklene vrata, ki bi morala biti zaklenjena, ko nekdo ne opravi svojega dela, čeprav je za to plačan … Ko se ti tak smeje v brk, češ da so mu navijači “pobegnili” na poti do odklenjenih vrat, ki bi morala biti zaklenjena … Je to res krivda kluba? Na koncu dneva je prav klub tisti, ki je kaznovan. Brez milosti. Brez tega, da bi tisti, ki kaznuje, vsaj prisluhnil argumentom druge strani. Ker je bistvo kaznovati? Ne glede na vse to drakonsko kazen sprejmemo. Toda z velikim obžalovanjem. Tudi zato, ker bo slovenski nogomet prikrajšan za ne ravno vsak dan viden spektakel. Toda bomo preživeli. Nič nas ne bo zaustavilo. A hkrati žalosti spoznanje, kako v slovenskem nogometu več kot očitno obstajajo posamezniki, ki jim dejansko ni kaj prida mar za slovenski nogomet. Drugače si kazni, ki nam je bila izrečena, ne moremo razlagati. Da nekdo tako brezskrbno, tako zlahka in tako brez potrebe zapira tribune, medtem ko se nekateri vsak dan znova krvavo trudimo za prihod slehernega navijača na stadion … Nedopustno. Neverjetno. Žalostno. Nogometni klub Olimpija Ljubljana

Južna tribuna Ljudskega vrta bo proti Olimpiji prazna

V začetku meseca jo je na dvoboju med Mariborom in Bravom skupil pomočnik sodnika. Foto: Grega Valančič/Sportida Po Mariboru, ki se je zaradi stroge kazni po incidentu na tekmi z Bravom v Ljudskem vrtu, ko jo je skupil pomočnik sodnika, ki ga je eden od gledalcev zadel s predmetom v glavo, je tako nesoglasje z odločitvami disciplinskega sodnika NZS podala še Olimpija. Oba največja slovenska kluba, ki ju 10. aprila čaka veliki praznik slovenskega klubskega nogometa, večni derbi v Ljudskem vrtu, sta razočarana nad disciplinskimi ukrepi.

Na večnem derbiju tako navijaška skupina Viole ne bo smela spremljati tekme na tradicionalnem mestu, južni tribuni Ljudskega vrta, zaradi najavljenega prihoda navijačev Olimpije in varnostnega območja, t. i. ''tampon cone", pa bo zaradi tega zelo trpela razpoložljiva kapaciteta tribun. To pa je škoda, ker bi veliki derbi, ki bo neposredno odločal o razpletu na vrhu lestvice, zagotovo privabil ogromno število gledalcev.

Predsednik NZS Radenko Mijatović: Zveza nima nič proti nikomur

Predsednik NZS Radenko Mijatović sporoča, da so odločitve disciplinskega sodnika v takih primerih neodvisne in jih je treba spoštovati. Foto: Vid Ponikvar Mariborčani so se zaradi tega spustili v vojno z NZS, očitajo ji marsikaj, tudi laži, o tem, kaj o nastalem zapletu, ki ne more slovenskemu nogometu prinesti ničesar dobrega, pa je za Ekipo24 spregovoril prvi mož krovne zveze Radenko Mijatović: "Pod točko ena bi rekel, da ne gre za spor med NZS in Mariborom. Na tisti tekmi so se zgodila neizpodbitna dejstva, ki so jih obravnavali neodvisni organi. Nogometna zveza v nobenem primeru ne more tolerirati nasilja na tekmah – še najmanj, če so ogroženi akterji. Odločitve disciplinskega sodnika v takih primerih so neodvisne in jih je treba spoštovati. To, kako se odziva posamezen klub, pa največ pove o tem klubu in o nobenem drugem. Nihče ne more in ne sme tolerirati takih dogodkov, vsi vemo, kam lahko pripelje nasilje – navsezadnje se je vse skupaj zgodilo na tekmi, na kateri smo pozivali proti vojni in vsem oblikam nasilja. Zveza nima nič proti nikomur, vedno smo na voljo, vedno smo pripravljeni pomagati klubom pri čemerkoli. Nihče pa, še enkrat, ne sme tolerirati nasilja. Pri čemer noben dogodek ni enak, in vleči neke vzporednice z dogodki iz leta 2016 na podlagi ene besede samo zato, da obračunavaš, je popolnoma nesmiselno. Več od tega ne bi komentiral," je za slovenski športni dnevni časnik dejal predsednik NZS, ki se nahaja v Katarju, kjer bo danes slovenska izbrana vrsta odigrala prijateljsko tekmo s Katarjem.

Ko se bo vrnil z Bližnjega vzhoda, ga čaka nadaljevanje državnega prvenstva, v katerem bo zelo zanimivo. Mariborčani bodo v soboto gostovali v Domžalah, ki niso bile zadovoljne z nekaterimi sodniškimi odločitvami na zadnji tekmi v Stožicah, Olimpija pa se bo dan kasneje prvič predstavila občinstvu proti Radomljam. Severna tribuna bo takrat povsem prazna.