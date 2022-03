Znani kazni za Tomića in Nukića

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Olimpija je zaradi nešportnega vedenja več igralcev in uradne osebe dobila še 420 evrov kazni, v primeru Mateja Oražma (Domžale) in njegovega domnevnega nešportnega vedenja pa je postopek ustavljen, so danes sporočili iz NZS.

Preberite še: