Debi Prosinečkega: zmaga in vrnitev Elšnika

Za zmago Olimpije nad Rudešom z 2:0 sta zadela Lamine Tall in Mustafa Nukić. Senegalec Tall je doslej odigral le pet uradnih tekem za Olimpijo, nazadnje novembra proti Radomljam. Gola v prvi ligi še ni zabil. Tudi na Nukića je nekdanji trener Dino Skender v zadnjem obdobju nekoliko pozabil, saj ni začel v prvi postavi zadnjih osem prvoligaških tekem. Prvič po začetku novembra pa je zaigral kapetan Timi Max Elšnik, ki je tako po skoraj petih mesecih vendarle okreval po poškodbi in operaciji aduktorja.

Zmaji so bili boljši nasprotnik in premagali Rudeš. Mrežo hrvaškega drugoligaša sta zatresla Tall in Nukić. 👏✅️#verjamemvzmaje pic.twitter.com/qnNRLITWgF