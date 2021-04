Kapetan Mure nalil čistega vina soigralcem #video

Nogometaši Mure so kot prvi v letu 2021 premagali Olimpijo in pokazali vsem preostalim klubom recept, kako se lahko uspešno zoperstaviš vodilnemu klubu Prve lige Telekom Slovenije, še vedno prvemu favoritu za osvojitev državnega naslova. Žiga Kous, eden izmed junakov prepričljive zmage nad zmaji (3:0), je prepričan, kako je črno-bele do velike zmage popeljal ekipni duh, ki ga je na nekaterih prejšnjih tekmah pogrešal.

Derbi 30. kroga Prve lige Telekom Slovenije je osrečil tabor Prekmurcev. Zmaga je ostala doma, Mura pa je prekinila niz štirih srečanj brez zmage. S tem je označila konec rezultatske krize, hkrati pa se vodilni Olimpiji približala na osem točk razlike, kar je najbolj optimistične navijače navdalo s prepričanjem, da bi se lahko ob idealnem scenariju do konca sezone vključili celo v boj za prvaka.

"Nadomestni" kapetan Mure Žiga Kous je po visoki zmagi nad Olimpijo izpostavil ekipni duh in kolektivni pristop. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

"Vemo, da imamo kakovost, a jo imamo le takrat, ko smo res ekipa," je po odmevni zmagi Mure (3:0), ki je prekinila daljši niz neporaženosti Olimpije, ta je trajal kar pet mesecev, dejal Žiga Kous in nadaljeval: "Ko nismo ekipa, ko igra vsak posameznik zase, ko eden ali dva ne delata tistega, kar se dogovorimo, nismo najboljši. Proti Olimpiji smo bili res ekipa in zasluženo zmagali," je strelec drugega zadetka, ki je proti Ljubljančanom nosil kapetanski trak, natočil soigralcem čistega vina in jim dal vedeti, kaj vse zmore Mura, če je med igralci čutiti močan ekipni duh.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, fotograf Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 65 2 / 65 3 / 65 4 / 65 5 / 65 6 / 65 7 / 65 8 / 65 9 / 65 10 / 65 11 / 65 12 / 65 13 / 65 14 / 65 15 / 65 16 / 65 17 / 65 18 / 65 19 / 65 20 / 65 21 / 65 22 / 65 23 / 65 24 / 65 25 / 65 26 / 65 27 / 65 28 / 65 29 / 65 30 / 65 31 / 65 32 / 65 33 / 65 34 / 65 35 / 65 36 / 65 37 / 65 38 / 65 39 / 65 40 / 65 41 / 65 42 / 65 43 / 65 44 / 65 45 / 65 46 / 65 47 / 65 48 / 65 49 / 65 50 / 65 51 / 65 52 / 65 53 / 65 54 / 65 55 / 65 56 / 65 57 / 65 58 / 65 59 / 65 60 / 65 61 / 65 62 / 65 63 / 65 64 / 65 65 / 65

Šimundža: Tihi cilj je Evropa

Ante Šimundža želi Muro popeljati v Evropo, o tem, ali bi se lahko črno-beli še vključili v boj za naslov prvaka, pa noče razpravljati v javnosti. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Ante Šimundža po veliki zmagi nad Olimpijo ostaja previden pri napovedih. "Naš tihi cilj je Evropa," bi bil Mariborčan zelo zadovoljen, če bi črno-beli zadržali trenutno tretje mesto, ki zanesljivo vodi v Evropo. V novopečeno tekmovanje, konferenčno ligo, ki bo zaživela v sezoni 2021/22, bi lahko peljalo tudi četrto mesto, a le v primeru, da pokalno lovoriko, v tem tekmovanju je Mura neslavno izpadla že v osmini finala, osvoji eden izmed klubov, ki bo končal prvenstvo na enem izmed treh najboljših mest.

Mariborčan, ki je nedavno podaljšal sodelovanje z Muro, je izpostavil veliko željo varovancev, lakoto po točkah in dokazovanju. Verjame, da je konec medlega obdobja, v katerem so Muraši proti Domžalam, Mariboru, Celju in Taboru osvojili le tri točke, pri tem pa dosegli le dva zadetka. Manj, kolikor so jih dali zgolj v drugem polčasu derbija 30. kroga proti Olimpiji. Najprej je evrogol prispeval Luka Bobičanec, nato je zadel kapetan Kous, piko na i pa je postavil še nekdanji član Olimpije Jan Gorenc.

V nekaj dneh od 6:2 do 0:3

Goran Stanković je prvič izgubil kot trener Olimpije na svoji 11. tekmi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Trener Olimpije Goran Stranković je tako prvič izkusil grenkobo poraza. Njegov niz neporaženosti se je končal na enajsti tekmi. V nekaj dneh je doživel najbolj razigrano predstavo svojih varovancev, ki so Kopru prejšnjo sredo zabili kar šest zadetkov (6:2), nato pa še najmanj učinkovito tekmo, kar se tiče obrambe (0:3).

Odkar vodi Olimpijo, zmaji še niso prejeli toliko zadetkov kot proti Muri. "Pogrešal sem več samozavesti," je med drugim izpostavil Ljubljančan, ki ga že v sredo čaka novo gostovanje v Prekmurju. Tokrat bo na delu v Lendavi, kjer bo proti Nafti lovil polfinalno vstopnico pokala. Olimpija ne skriva želje, da bi osvojila dvojno krono, zato bi bilo lahko v sredo še kako pestro ...