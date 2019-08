Navijači Olimpije in Maribora še naprej praznijo blagajni svojih klubov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Navijaški skupini Green Dragons in Viole sta na večnem derbiju povzročili kar nekaj stroškov Mariboru in Olimpiji. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Najboljša slovenska nogometna kluba Maribor in Olimpija tudi v novi sezoni plačujeta grehe svojih navijačev. Zaradi neprimernega vedenja skupin Viole in Green Dragons na derbiju v Ljudskem vrtu bodo morali Mariborčani v blagajno Nogometne zveze Slovenije (NZS) nakazati 2600 evrov, Ljubljančani pa še 50 evrov več.

NZS je kaznovala tudi novega prvoligaša Tabor iz Sežane, ki bo moral plačati 360 evrov, ker so si njegovi nogometaši na gostovanju pri Bravu prislužili pet rumenih in rdeč karton. Njihov izključeni igralec Klemen Nemanič bo moral počivati eno tekmo, enaka kazen je doletela tudi nogometaše drugih klubov, ki so si v 3. krogu prislužili rdeč karton.

Na naslednji tekmi bodo tako počivali David Kašnik in Žiga Škoflek (oba Rudar Velenje) ter Vitalijs Maksimenko (Olimpija).

