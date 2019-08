Mariborski spomin na tragedijo

V Mariboru so kmalu po resda poznejši, a vseeno nič manj zmagoslavni vrnitvi iz Stockholma, kjer so slovenski prvaki podaljšali evropsko poletje in storili velik korak proti ligi prvakov ali vsaj skupinskemu delu lige Europa, misli preusmerili proti sobotni tekmi državnega prvenstva v Murski Soboti, kjer jih čaka Mura. A ob zahtevnem preklapljanju med Evropo, kjer so ostali edini slovenski predstavniki, in Prvo ligo Telekom Slovenije, v kateri so še veliki dolžniki, niso pozabili na obletnico največje klubske tragedije.

Damjan, Zoran, počivajta v miru!



Drugega avgusta 2016 sta namreč v prometni nesreči umrla 20-letna člana B-ekipe Damjan Marjanović in Zoran Baljak. "Minila so tri leta, Damjan in Zoran ostajata vedno z nami. Takrat smo šli na igrišče dva dni po nesreči, evropske tekme ne gre odpovedati in morali smo naprej. Uspelo nam je. Izločitev Aberdeena in uvrstitev v naslednji krog smo posvetili nesrečnima mladima nogometašema. In na vsaki naslednji tekmi šli na igrišče z dodatnim navdihom. Nikdar ne bomo pozabili, kaj se je zgodilo. Igramo tudi za tiste, ki jih ni z nami. Pa so si tako želeli, da bi bili. Na tribunah, morda tudi na igrišču. Zato smo pri tem, kar počnemo, vsi skupaj še bolj glasni in strastni. Še bolj močni in ponosni. Za nove zmage. Za Damjana in Zorana," so v spomin na tragedijo zapisali pri NK Maribor.

Spomnimo, tistega usodnega drugega avgusta sta bila v nesrečnem vozilu še Žiga Lipušček, zdaj igralec goriškega drugoligaša, s katerim se bo poskušal po hitrem postopku vrniti v prvo ligo, in Ljubomir Moravac. Drugi je prav tako preživel usodni trk, po katerem so mu amputirali levo roko. Po koncu nogometne poti se skuša podati med sodnike.

Skok v leto 2016

Dobrih 48 ur po tragediji je nogometaše Maribora čakala tekma drugega kroga kvalifikacij za ligo Europa. Tekmec je bil Aberdeen, vijoličasti pa so se na čustven način spomnili umrlih nogometašev.

