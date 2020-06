Navijači Maribora poslali Hadžiću ganljivo sporočilo

Nekdanji trener ljubljanske Olimpije Safet Hadžić uživa velik ugled in spoštovanje tudi v Mariboru. Ob njegovem, za mnoge presenetljivem odhodu s trenerskega položaja vodilnega kluba Prve lige Telekom Slovenije so se mu navijači NK Maribor poklonili prek družbenega omrežja in mu zaželeli veliko sreče v nadaljnji karieri.

V športu je znano, da dosežeš največjo stopnjo spoštovanja, ko ti za tvoje dosežke od srca zaploska tudi največji tekmec. V nogometnem svetu največjo čast dočakaš, ko te iskreno pohvalijo navijači zapriseženega tekmeca. Takšen status si je v zadnjih letih, ko je z Olimpijo mešal štrene Mariboru in vselej, ko je gostoval v Ljudskem vrtu, ostal neporažen, pridobil Safet Hadžić. Ljubljančan, zaljubljen v zeleno-bele barve, ki bi naredil vse, da bi šlo Olimpiji bolje. Pogosto je bil njen dežurni gasilec, vskočil na vroči stolček takrat, ko je bilo najtežje.

Njegovega truda in požrtvovalnosti niso cenili le navijači Olimpije, ampak tudi drugi. Po zmagah nad Mariborom se je vedno vedel gosposko. Privrženci Maribora, zbrani na družbenem omrežju Facebook v skupini Uradni navijači NK Maribor, tega niso pozabili.

V spomladanskem delu Prve lige Telekom Slovenije je najprej Darko Milanič zapustil trenerski stolček NK Maribor, tri mesece pozneje pa je ostal brez odgovornega položaja še Safet Hadžić. Foto: Grega Valančič/Sportida

Na dan, ko se je predsednik Olimpije Milan Mandarić po posvetu s športnim direktorem Mladenom Rudonjo in prvim trenerjem zmajev odločil za menjavo, so Mariborčani odstavljenemu Hadžiću namenili ganljivo sporočilo. "Tudi iz naše strani poklon zdaj že bivšemu trenerju Olimpije in rivalu Safetu Hadžiću. Kljub temu, da v srcu nosi Olimpijo, je s svojimi dejanji in gosposkim obnašanjem vedno pokazal, da si zasluži spoštovanje. Safet, srečno!" so zapisali navijači branilcev naslova, ki imajo v zadnjih tednih veliko razlogov za zadovoljstvo, saj so se vijolice vodilni Olimpiji približale na štiri točke zaostanka.