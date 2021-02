Naveličal se je ZDA in se vrnil, da bi spet spisal zgodovino

Antonio Delamea Mlinar, povratnik v Olimpijo, je bil zraven, ko so Ljubljančani leta 2016 osvojili naslov prvaka po dolgih 21 letih čakanja. Iz ZDA se je izkušeni 29-letni branilec po štirih letih vrnil, da bi uspeh ponovil. "Ta zgodba me spominja na tisto izpred petih let," je povedal med navijači Olimpije zelo priljubljeni nogometaš.

Antonio Delamea Mlinar je bil član Olimpije med letoma 2011, ko je prišel iz Interblocka, in do začetka leta 2017, ko je odšel v ZDA in okrepil tamkajšnji New England Revolution. V severnoameriški ligi MLS je odigral 74 tekem, igral tudi pred več kot 70 tisoč gledalci, a se v začetku letošnjega leta vrnil na drugo stran Atlantskega oceana in spet okrepil Olimpijo. Pogodbo z Ljubljančani je podpisal do leta 2023.

"Zdajšnja zgodba je podobna zgodbi, preden sem odšel. V ekipi je dosti mladih fantov, ki imajo potencial, da naredijo veliko kariero," je povedal Delamea Mlinar, ki je z Olimpijo pred petimi leti osvojil njen prvi prvenstveni naslov po dolgih 21 letih čakanja. V tisti sezoni borbeni branilec sicer ni igral veliko, zaradi hude poškodbe je zbral le štiri prvenstvene nastope, a ujel zaključek šampionske sezone in zaigral tudi na zgodovinski tekmi v Velenju. Spomnimo, Olimpija je Rudar v predzadnjem krogu premagala z 1:0 in krog pred koncem prišla do tako želene lovorike.

Odkar se je vrnil, je Antonio Delamea Mlinar zaigral na vseh treh tekmah Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Izkušenejši morajo potegniti voz

Na dobri poti, da postane prvak, je tudi zdaj. Po 22 odigranih tekmah je na vrhu z dvema točkama prednosti, v leto 2021 pa je krenila odlično. V prvih treh tekmah je zbrala sedem točk. Ljubljančani so se izkazali predvsem v obrambi. V 270 minutah so prejeli vsega en zadetek. Tudi zaradi Delamea Mlinarja, ki je okrepil obrambo Olimpije in na vseh treh letošnjih tekmah zaigral v začetni enajsterici.

"Imamo mlado ekipo, dogajali se bodo padci. Na nas izkušenih je, da držimo neko raven, ki se jo pričakuje od nas," je povedal Delamea Mlinar, ki se je v pogovoru za Planet TV razgovoril tudi o svoji severnoameriški izkušnji in razkril, zakaj se je odločil za povratek v Slovenijo. Pred njim je sicer zelo naporen teden. Z Olimpijo nas v sredo čaka tekma v Stožicah z Domžalami, ki so v zelo dobri formi, potem pa v soboto veliki derbi. Gostovanje pri Mariboru v Ljudskem vrtu.