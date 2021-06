Mustafa Nukić ostaja v Ljubljani, se pa iz Brava seli k Olimpiji

Tridesetletni Nukić je za rumene iz Šiške zbral 95 nastopov in se podpisal pod 30 zadetkov in 17 asistenc. V prejšnji sezoni je zbral kar 11 asistenc in bil najboljši v ligi v tem elementu.

"Zelo sem vesel in ponosen, da bom lahko končno oblekel sveti zeleni dres. Občutki so fenomenalni. Sem pravi Ljubljančan in v Olimpiji sem že igral 15 let nazaj, zato se še toliko bolj veselim, da bom spet zaigral v zelenem. Tukaj so cilji vedno najvišji, torej osvojiti vse, kar se da. Komaj čakam, da se začne sezona, da gremo novim zmagam naproti," je za klubsko spletno stran povedal Nukić.

Preberite še: