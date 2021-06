Koper predstavil tri nove obraze, eden izmed njih ni imel sreče na treningu

Nogometni klub Koper so danes okrepili trije nogometaši. Novi člani primorskega prvoligaša so vratar Adnan Golubović, vezist Luka Vešner Tičić in bočni branilec Luka Kambič, so sporočili na uradni spletni strani. Zadnji od naštetih se je na enem od zadnjih treningov poškodoval in bo zato odsoten dlje časa, so še dodali.