Mittendorfer prihaja v Celje, Azinović zapušča Sežano

Maj Mittendorfer je v mladinski konkurenci igral pri Olimpiji. Svojo pot je nadaljeval v Dekanih, nato se je pridružil Kopru, trenutno pa že vadi z novimi soigralci iz mesta ob Savinji.

"Celjski klub ima vsako leto ambicije igranja v Evropi. Zahvaljujem se upravi in glavnemu trenerju za zaupanje. Prav tako se želim zahvaliti Kopru za priložnost, da se pokažem na terenu," je za spletno stran celjskega kluba dejal Mittendorfer.

Antonio Azinović zapušča slovenskega prvoligaša iz Sežane. Svojo kariero bo nadaljeval pri makedonskem prvoligašu Bregalnica Štip. Foto: Vid Ponikvar

"Rad bi se zahvalil vsem v klubu za zaupanje, vsem soigralcem in privržencem, ki so me zelo lepo sprejeli ob moji ponovni vrnitvi v klub januarja letos. Klubu želim vse najboljše tudi v prihodnje," je po odhodu iz Sežane dejal Azinović, ki bo svojo pot nadaljeval pri makedonskem prvoligašu Bregalnica Štip.

