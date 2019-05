Mlada knapa, ki skrbita za preporod Rudarja #video

Maribor ima Zahovića in Mlakarja, ki sta prispevala po 25 golov. Pri Olimpiji sta Kronaveter in Savić mrežo nasprotnika skupaj zatresla 23-krat. In tukaj sta s prav tako 23 goli vroča Rudarja Žiga Škoflek in Milan Tučić. Nad predstavami mladih nogometašev Rudarja Milana Tučića in Žige Škofleka v tej sezoni je navdušen tudi trener Rudarja, Almir Sulejmanović. "Fanta sta vroča, igrata dobro, iz dneva v dan pa se trudita tudi na treningih. Ta trud se jima vroča skozi igre," je zadovoljen Sulejmanović.

Samo v spomladanskem delu sta mlada nogometaša Žiga Škoflek in Milan Tučić skupaj zabila 17 golov. V zadnjih štirih krogih sta z dobrimi predstavami dvignila Rudar z devetega na varno sedmo mesto. "Prijatelji smo tudi zunaj igrišča, to se potem pozna tudi v igri. Za nami je super polovica sezone, goli padajo," je s predstavami v drugem delu sezone zadovoljen Škoflek. Podobno razmišlja tudi Tučić. "Logično je, da smo napadalci željni golov. Vsako tekmo želiva odigrati čim bolje, trudiva se po najboljših močeh, goli pa pridejo sami od sebe," pravi Tučić.

Prebujenje v spomladanskem delu

V Vojniku so lahko ponosni, kako odličnega nogometaša imajo. Pred leti je v celjskem dresu navduševal zdajšnji zvezdnik Dinama iz Kijeva Benjamin Verbić, zdaj Rudar rešuje Škoflek. Za knape je zaigral šele v desetem krogu, prvi in edini gol jesenskega dela pa je dosegel v 14. "Ekipi sem se pridružil nekje na sredini jesenskega dela. Mislim, da so bili slabši rezultati posledica Evrope in malo slabših priprav. Zdaj je vrag odnesel šalo, borimo se na vsakem treningu, vsaka točka pa je še posebej dobrodošla," pravi 24-letni Vojničan.

Žiga Škoflek je v tej sezoni pri 12 zadetkih. Foto: Jurij Vodušek/Sportida

Na drugi strani je Tučić, prvi asistent ekipe, Škofleku že postregel štiri podaje, ki so uspešno končale v mreži. Gre za navezo, ki postaja vse nevarnejša. "Res sva povezana, saj se druživa tudi zunaj igrišča. Tudi na treningu se poskušava uigravati," razlaga Škoflek.

Škoflek najboljši strelec drugega dela sezone

Upoštevajoč samo drugi del sezone, je 24-letnik z natančno levico z 11 goli postal najboljši strelec pomladi. Zdaj je pri skupno 12 zadetkih, samo na zadnjih štirih tekmah je zabil šest golov. "Najbolj všeč mi je gol, ki sem ga dosegel proti Domžalam, saj sem res dobro zadel žogo," je pripovedoval Škoflek. Knapi so lahko zadovoljni tudi z izkupičkom zadnjih treh tekem, iztržili so remi in dve zmagi. Rudar ima tako štiri točke prednosti pred osmouvrščenim Triglavom. "Prebrodili smo neko manjšo krizo, je pa res, da je, tudi če bomo igrali boljše, to vseeno, če ne bomo osvajali točk," je prepričan Tučić.

Udarni dvojec Rudarja bo v akciji že danes, ko bo Rudar gostoval v Novi Gorici.

