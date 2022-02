Sreča v nesreči za Olimpijo

Nogometaši Olimpije so v leto 2022 vstopili z zmago. V sredo so na zaostali tekmi 17. kroga premagali Muro z 1:0 in zaostanek za vodilnim Mariborom (s tekmo manj) zmanjšali na pet točk. Trener Dino Skender je po dvoboju izpostavil, kako je to za zmaje najboljši možen začetek novega leta. Veselje ob zmagi je sprva pokvarila poškodba gležnja Gorana Milovića, a so bile poznejše novice iz zmajevega gnezda bolj spodbudne.

Zeleno-beli so v uvodnem dejanju 1. SNL v koledarskem letu 2022 premagali branilce naslova iz Murske Sobote (1:0). Zadetek, vreden tri točke, so si gostje zabili kar sami, ko je lastno mrežo nesrečno zatresel Nardin Mulahusejnović. Olimpija bi lahko v nadaljevanju še podvojila prednost, nevarni so bili tudi gostje, a je ostalo pri rezultatu 1:0, ki je osrečil ljubljanski tabor.

Skender: Bili smo bolj konkretni, bolj dominantni

Nogometaši Olimpije so si prislužili pohvale trenerja Dina Skenderja. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Odigrali smo zelo dobro tekmo in tudi zasluženo zmagali. Obračun je bil na visoki ravni, na obeh polovicah igrišča je bilo dogajanje zelo pestro. Od prve minute dalje smo oboji narekovali visok ritem igre. Bili smo osredotočeni, zbrani in zelo angažirani ter zato bili dokaj hitro nagrajeni z zadetkom. Po vodstvu nas je nasprotnik nekoliko bolj stisnil na našo polovico, kar je seveda povsem normalno, saj je za nami zaostajal. Toda če potegnem črto pod vseh 90 minut, smo bili na igrišču dovolj konkretni, bolj dominantni. Navsezadnje smo imeli tudi več priložnosti in dejansko bi lahko že prej razblinili vse dvome o zmagovalcu. Žal priigranega nismo izkoristili, kar je posledično vodilo do trenutkov, v katerih je bila Mura zelo nevarna pred našim golom. Ne glede na vse si moji fantje zaslužijo pohvalo. Odigrali so resno tekmo. Bili so na zelo visoki ravni, in to vseh devetdeset minut. Iz našega vidika je bil to najboljši možen začetek novega leta,'' je mladi hrvaški strateg Dino Skender pohvalil izbrance za predstavo proti Muri, ki jih je prvič kot prvi trener vodil Damir Čontala.

Milović je ni odnesel s hujšo poškodbo

Goran Milović se je vrnil k Olimpiji v drugi polovici jesenskega dela. Foto: Nik Moder/Sportida Skender je moral, nehote, prvo menjavo opraviti že v prvem polčasu. Po 32 minutah je moral igrišče zaradi poškodbe gležnja zapustiti Goran Milović. Dalmatinca je v osrednjem delu obrambe nadomestil mladi Marcel Ratnik in se izkazal, saj je ostala mreža vratarja Ivana Banića nedotaknjena. Poškodba Milovića bi lahko vplivala na odločitev strokovnega vodstva o tem, koga postaviti v osrednjo branilsko vrsto na nedeljskem večnem derbiju proti Mariboru.

Iz ljubljanskega tabora sporočajo, da nekdanji kapetan splitskega Hajduka ni utrpel hujše poškodbe. Ni prišlo do zloma, o tem, koliko časa bo izkušeni branilec odsoten z igrišč, pa bo več znanega v bližnji prihodnosti. Najverjetneje še pred nedeljskim derbijem, na katerem bi Milovićeve izkušnje prišle Olimpiji proti vodilnemu Mariboru še kako prav.

Hrvaški vratar Ivan Banić je na vratih Olimpije debitiral s tekmo, na kateri ni prejel zadetka. Kako bo v nedeljo, ko prihaja v Stožice vodilni Maribor? Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi zmaji v Stožicah, kjer bo tudi v nedeljo lahko dvoboj zaradi odloka države spremljalo največ 750 gledalcev, ne bo pa gostujočih navijačev, premagali največjega tekmeca, bi se vijolicam približali na dve točki zaostanka. Ker je Olimpija odigrala tekmo manj od Maribora, bi zmaji s tem storili pomemben korak k uresničitvi cilja, da sezono sklenejo z naslovom državnega prvaka.