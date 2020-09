Olimpija pripeljala novega vratarja

Dvajsetletnik je že kar nekaj let v tujini. Kariero je začel pri Dravogradu, leta 2016 pa se je pridružil mladinskim vrstam Atalante. Slednja ga je posodila Pescari in nato še Reggini. Lani avgusta se je iz Italije preselil na Ciper, kjer se je kot posojen igralec pridružil nogometnemu klubu Agia Napa.

V zmajevo gnezdo prihaja vratar, Matevž Vidovšek. 199 centimetrov visoki branilec mreže, ki k Olimpiji prihaja iz ciprskega kluba AO Agia Napa, je podpisal 2-letno pogodbo. 🐉



Matevž, dobrodošel! 👌



Več na https://t.co/XYOd9URJXP#DobrodošelMatevž #verjamemvzmaje pic.twitter.com/Y5zicsKlfv — NK Olimpija Ljubljana (@nkolimpija) September 30, 2020

Bil je tudi član slovenskih mladinskih reprezentanc, nastopal je za izbrani vrsti do 17 in do 18 let.

"Občutki ob prihodu v Olimpijo so odlični. Vesel sem, da sem prišel v velik klub. Veselim se dela s trenerji in soigralci ter upam, da sezono končamo čim boljše. Dal bom vse od sebe," je povedal Vidovšek.

Preberite še: