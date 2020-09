Koprčane okrepila povratnik in up Hajduka

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Maks Bairšić (desno) je v slovenski reprezentanci do 19 let sodeloval tudi s Petrom Stojanovićem (levo). Foto: Sportida

Želja predsednika Kopra Anteja Guberca, da bi se na Bonifiko vrnilo čim več otrok koprskega kluba, se vedno bolj uresničuje. Po Aleksandru Rajčeviću in Mateju Palčiču se je vrnil še Maks Barišič. Po sedmih letih je zapustil Italijo in sklenil dvoletno pogodbo s Koprom. Primorskega prvoligaša je okrepil tudi mladi Hrvat Jurica Bajić, ki bo igral v Sloveniji kot posojen nogometaš splitskega Hajduka.

Koprčani, ki so bili v prejšnji sezoni najboljši v drugi ligi in si zagotovili ekspresen povratek med najboljše, bodo v nadaljevanju sezone računali tudi na 25-letnega krilnega napadalca Maksa Barišića in zveznega igralca Jurico Bajića.

Povratnik Barišić, nekdanji mladi up Kopra, se v Slovenijo vrača po sedmih letih. Nekdanji reprezentant v številnih mlajših kategorijah je nabiral izkušnje v Italiji pri Catanii, Messini, Fidelis Andrii in Padovi, njegov soigralec pa bo tudi 20-letni Hrvat Jurica Bajić. Dres Kopra bo do konca sezone nosil kot posojen igralec splitskega Hajduka, nazadnje pa se je dokazoval na Slovaškem pri Senici.

Koprčani so v nedeljo v 5. krogu Prve lige Telekom Slovenije doma ostali praznih rok proti vodilni Muri (1:3), v soboto pa jih čaka gostovanje v Kidričevem pri Aluminiju.