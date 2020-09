Včeraj so Manchester United, ki je v tem poletju kupil le Donnyja van de Beeka iz Ajaxa in mu že krepko teče voda v grlo, povezovali z imeni, kot so Jadon Sancho, Edinson Cavani, Luka Jović, Ousmane Dembele, Ismaila Sarr in Alex Telles, danes pa Sport 1 poroča, da se rdeči vragi zanimajo za otroka Arsenala Ainsleyja Maitlanda-Nilesa.

Ne samo to, omenjeni medij poroča, da so dokumenti v 80 odstotkih že urejeni. Posel naj bi bil vreden okoli 20 milijonov plus bonusi. Navijači so navdušeni, United se več kot očitno igra z ognjem.

