Mladi Slovenec prekinil z Interjem in izbral prvaka

Celjani, ki so prejšnji konec tedna vendarle dočakali prvo prvenstveno zmago v novi sezoni, krepijo konkurenco v zvezni vrsti. Italijanski velikan Inter je potrdil, da se v knežje mesto seli 20-letni Maj Rorič. Mladi slovenski nogometaš, ki je petkrat oblekel državni dres za izbrano vrsto do 19 let, se je v Milano kot eden najboljših kadetov NK Domžale preselil leta 2016. Dve leti pozneje je vknjižil nekaj nastopov na nekaterih odmevnih prijateljskih tekmah v ZDA, barve Interja pa branil v mladinski ligi, kjer je z Milančani osvojil prvenstvo in pokal.

Lani se je v želji po napredku, ohranitvi tekmovalnega ritma in večjemu številu odigranih minut v članski konkurenci odpravil na Slovaško. Kot posojen nogometaš črno-modrih je igral za prvoligaša Sered. Nastopil je dvajsetkrat, zbral dve podaji, v polno pa zadel na pokalnem srečanju. Po štirih letih se je njegova izkušnja z italijanskim velikanom, od katere je pričakoval veliko, končala.

UFFICIALE - Maj Roric ceduto a titolo definitivo all'NK Celje https://t.co/qoW3hehvui — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) September 30, 2020

Z Interjem je prekinil pogodbo in se vrnil v domovino, kjer bo skušal pri Celju posnemati pot starejšega rojaka Žana Benedičiča, nekdanjega upa Milana, ki je pod vodstvom Dušana Kosića zaigral tako dobro, da je predstavljal dodano vrednost v zgodovinski sezoni 2019/20, v kateri je rumeno-modrim pomagal na poti do državnega naslova.

Celjani bi lahko zadnji dan prestopnega roka predstavili še nekaj novincev.