Mariborčani bodo danes celili rane v okolici Ptuja #video

Branilci državnega naslova, ki so v nedeljo visoko izgubili s Taborjem (1:4) in prekinili imeniten niz v Prvi ligi Telekom Slovenije, v katerem so zbrali šest zmag ter remi, bodo danes na delu v okolici najstarejšega slovenskega mesta. V prijateljski tekmi se bodo pomerili s tretjeligaškim klubom Videm, ki ga vodi Robert Hojnik in v vzhodni skupini tretje lige zaseda 9. mesto. V nedeljo je izgubil tretjeligaški dvoboj proti Dravinji (3:5), danes pa ga čaka obračun s 15-kratnim slovenskim prvakom, ki želi čim hitreje pozabiti na slabo predstavo na Krasu. Dvoboj se bo začel ob 16.30.

Iščejo se kandidati za štajerski derbi

Amir Dervišević bi lahko danes za razliko od nedeljske tekme v Sežani stopil na igrišče. Foto: Grega Valančič/Sportida ''Slabi smo bili. Vse je bilo slabo,'' je bil Darko Milanič nezadovoljen s predstavo Maribora v Sežani, zvezni igralec Aleks Pihler pa je v iskanju razlogov za tako visok poraz pojasnil: ''Od slabega dneva do individualnih napak, ki si jih ne bi smeli privoščiti. Preveč je razlogov.''

''Moramo čimprej, takoj na naslednjem srečanju ujeti formo, biti kot takrat, ko smo bili poletni in zgledali kot moštvo,'' je Milanič razkril cilj, ki ga želi uresničiti na sobotni poslastici 15. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Mariborom in Celjem. Moč si jo bo ogledati v neposrednem prenosu na Planet TV. Morda na tisti tekmi dočaka priložnost tudi kateri izmed igralcev Maribora, ki se bo predstavil v Vidmu pri Ptuju.

V Sežani so na klopi sedeli Blaž Vrhovec, Marcos Tavares, Jasmin Mešanović (vsi trije so vstopili v igro), Gregor Bajde, Amir Dervišević, Martin Kramarič in Jasmin Handanović pa so ostali brez priložnosti. Zaradi kazni je dvoboj v Sežani izpustil Špiro Peričić, zaradi viroze pa so gostovanje na Krasu izpustili Andrej Kotnik, Luka Koblar in Nardin Mulahusejnović.