Maribor zaradi navijačev ob 4800, Olimpija pa 2950 evrov

Disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije Roman Rogelj je zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, žaljivega vzklikanja in večkratnega prižiganja bakel na tekmi 23. kroga v Prvi ligi Telekom Slovenije določil denarno kazen za Olimpijo in Maribor.