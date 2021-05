Simon Rožman jasno in glasno: Ne želimo nobenega igralca Olimpije #video

V tej sezoni, ki so jo zaznamovale prazne tribune in koronakriza, se je zgodila menjava na vodilnem položaju že desetkrat. Nazadnje je Maribor prehitel Olimpijo, ki je v nedeljo doživela nepričakovan udarec v Celju (0:4), zdaj pa želi zadržati vodilni položaj do konca. ''Do konca bomo tako pripravljeni, kot je treba,'' je Jan Repas prepričan, da Maribor ne bo zapravil prvega mesta.

Njegov trener Simon Rožman je povsem osredotočen na igrišče in sredino gostovanje v Kopru. ''Največ me zanima le igrišče, kaj lahko storimo tam. Vse kalkulacije, statistike in matematike smo pustili ob strani,'' pojasnjuje mladi trener iz Štor, ki se mu nasmiha prvi naslov državnega prvaka.

Stanković o posnemanju Zahovića

Goran Stanković in njegov pomočnik Darijan Matić še verjameta v preobrat na vrhu. Foto: Vid Ponikvar Ljubljančani se zavedajo, da za naslov prvaka potrebujejo pomoč Kopra (sreda) ali Mure (sobota). ''Od prvega dne, odkar sem prišel v Olimpijo, verjamem v naš končni cilj,'' je trener zmajev Goran Stanković kljub ponižanju v Celju še prepričan, da bi lahko ciljno črto kot prvi prečkali prav njegovi izbranci.

Napetost narašča tudi v klubskih pisarnah. Po porazu s Celjem je v javnem sporočilu zaropotal Milan Mandarić, izrazil nezadovoljstvo nad pristopom igralcem in pomanjkanjem želje, spregovoril pa tudi o besedah Marka Šulerja, češ da so bili Mariboru trije pomembni igralci Olimpije, in jih označil za zahrbtne in neresnične.

Marko Šuler skrbi za kadrovsko politiko 15-kratnih državnih prvakov, ki se jim nasmiha še ena zvezdica. Foto: Grega Valančič/Sportida

''To težko komentiram. Moje delo je enostavno s svojo ekipo,'' o tem ni želel razpredati Rožman, njegov stanovski kolega na delu v Stožicah pa je o tem dejal: ''Posnemajo predhodnika, tako da se s tem res ne obremenjujem,'' je Stanković v Šulerjevem dejanju prepoznal podobnost s tem, kar je počel dolgoletni športni direktor vijolic Zlatko Zahović.

''Maribor je vedno 'marka'. Vsi igralci, večinoma iz slovenske lige, želijo priti v Maribor,'' pravi Rožman. Po koncu sezone načrtuje, to je napovedal tudi športni direktor Šuler, prihod kar nekaj novih imen. Pogleduje za nekaterimi okrepitvami iz Domžal. Kaj pa iz Olimpije? ''Dogovor je bil, da v naslednjem obdobju ne želimo nobenega igralca iz Olimpije,'' je dal trener Maribora jasno vedeti, da praga Ljudskega vrta še kar nekaj časa ne bo prestopil noben nogometaš Olimpije.

Mlakar ob pravem času v dobri formi

Jan Mlakar je z Mariborom že postal državni prvak. Zdaj želi dosežek ponoviti, na lestvici strelcev pa se mu ponuja priložnost, da bi postal prvi golgeter lige! Foto: Grega Valančič/Sportida Mariborčane čaka v sredo zadnje gostovanje v tej sezoni, vijolicam pa bi v lovu na zmago bili lahko v pomoč tako vedno bolj trdna obramba kot dobra strelska forma Jana Mlakarja. Spomladi je dosegel kar osem od 12 golov. ''Upam, da bo formo nadaljeval še te dve tekmi,'' si želi njegov soimenjak Repas. Za oba velja, da sta pred leti nastopala v dresu Domžal, oba pa sta se tudi že dokazovala v tujini, in to v zelo močnih državah (in ligah). V Angliji in Franciji nista pustila vidnejšega pečata, bi pa lahko kaj kmalu z Mariborom proslavljala naslov slovenskega prvaka.

V sredo bosta gostovala v Kopru, ta je na zadnjih šestih tekmah osvojil le dve točki. Dvoboj si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Planet2 ob 17. uri, ko se bo začel studijski del. Strokovni gost bo Anton Žlogar, vabljeni!