Razlogi za kazni so pri vseh podobni, povezani z navijači, prižiganjem bakel in žaljivim skandiranjem. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Po tekmah 18. kroga Prve lige Telekom Slovenije je disciplinski sodnik Nogometne zveze Slovenije določil kazni. Največ bodo plačali Maribor, Celje in Olimpija, 1200 evrov, 900 evrov, oziroma 800 evrov.

Razlogi za kazni so pri vseh podobni, povezani z navijači, prižiganjem bakel in žaljivim skandiranjem. Pri vseh treh so pri NZS pri izreku kazni upoštevali tudi predkaznovanost.

Podobno obnašanje navijačev bo Triglav, pri katerem so kot olajševalno okoliščino upoštevali pisno izjavo kluba, stalo 550 evrov, igralec tega kluba Žan Kumer je po rdečem kartonu na tekmi z Domžalami dobil dve tekmi prepovedi igranja.

