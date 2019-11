Bošković zapustil Muro

Slovenski nogometni prvoligaš Mura je tik pred koncem jesenskega dela Prve lige Telekom Slovenije ostal brez Aleksandra Boškovića. Kot so sporočili iz kluba, so s 23-letnim Primorcem, rojenim v Murski Soboti, sporazumno prekinili sodelovanje.

"Aleksandar Bošković je prispeval pomemben delež pri vrnitvi Mure v Prvo ligo Telekom Slovenije in uvrstitvi v evropsko tekmovanje. V treh sezonah je v črno-belem dresu odigral 64 tekem in dosegel štiri zadetke," so zapisali na Murini spletni strani in mu zaželeli veliko sreče v nadaljevanju kariere. "Ace, hvala za vse in srečno!," se glasi zaključek uradnega sporočila.

Črno-beli so sicer v prvenstvu na četrtem mestu, do konca jesenskega dela pa bodo igrali še v soboto v Celju in naslednji četrtek doma proti Bravu.