Zapustil Ljudski vrt in odšel v Italijo

Mladi slovenski branilec Luka Koblar je kariero začel pri Mariboru, pol sezone pa je kot posojeni nogometaš preživel še pri Aluminiju. V letošnji sezoni je petkrat nastopil za vijoličaste, skupaj pa je v članski konkurenci zbral 28 nastopov. Pogodba z NK Maribor mu je potekal po koncu sezone,z vijolicami pa ni podaljšal sodelovanja. 15-kratni slovenski prvaki so se na podoben način poslovili še od sedmih igralcev.

✅ Luka Koblar è giallazzurro 💛💙



👉🏻 https://t.co/QLArrW9FTr



📌 Il calciatore classe ‘99 arriva a titolo definitivo dalla società NK Maribor pic.twitter.com/qUH7p9Wce5 — Frosinone Calcio (@Frosinone1928) May 28, 2021

Frosinone je sezono 2020/21 v drugoligaški druščini končal na desetem mestu. Nekoč sta za ta klub igrala Zlatko Dedić (65 tekem, 13 golov) in Luka Krajnc (82 nastopov). Iz Serie B so se v najvišji italijanski razred preselili trije klubi, pri katerih igrajo pomembno vlogo slovenski legionarji. V serie A so se tako uvrstili Empoli Lea Štulca, Salernitana Vida Belca in Venezia Domna Črnigoja.