Šuler razkril, katerih osem igralcev zapušča Maribor

Športni direktor NK Maribor Marko Šuler ne skriva, da ima v teh dneh ogromno dela. V pogovoru za spletno stran je razkril najnovejše kadrovske spremembe v mariborskem klubu. Vrste slovenskih podprvakov so se po sezoni že skrčile, saj je Ljudski vrt zapustilo nemalo nogometašev.

''Kar nekaj igralcev odhaja. Vsi, ki jim potečejo pogodbe. Razen Tavaresa,'' je dal vedeti, kako Kenan Pirić, Denis Klinar, Luka Uskoković, Luka Koblar, Alexandru Cretu, Felipe Santos in Gregor Bajde niso več nogometaši Maribora. Jasmin Handanović, ki je končal bogato igralsko kariero na sklepnem dejanju sezone 2020/21, ostaja v klubu, kot edini, ki mu je potekla pogodba, a bo podaljšal sodelovanje s klubom in še naprej nosil kapetanski trak, pa je Marcos Tavares, ki se trenutno nahaja na oddihu v domovini Braziliji.

Sveže upokojeni Jasmin Handanović bo odslej deloval v nogometni šoli NK Maribor. Foto: Žiga Zupan/Sportida

''Tavares začenja priprave z moštvom. Kot dolgoletni kapetan in najboljši strelec je zadolžil klub, zanj se pripravlja slovo na drugačen način. Za Handanovića smo že potrdili, da prehaja v nogometno šolo in nadaljuje življenje s klubom,'' je nekdanji slovenski reprezentant, pa tudi obrambni steber Maribora, dal vedeti, da se za strelskega rekorderja 1. SNL in NK Maribor pripravlja nekoliko drugačno slovo.

Kakšna bo usoda Jana Mlakarja? Jan Mlakar je ob koncu prvega polčasa proti Muri z zadetkom vlil Mariboru upanje na osvojitev naslova, a vijolice niso zdržale do konca. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Najboljši strelec Prve lige Telekom Slovenije Jan Mlakar, naslov prvega strelca si je delil z Nardinom Mulahusejnovićem (oba 14 zadetkov), je v zadnji sezoni igral v Ljudskem vrtu kot posojen igralec Brightona. Se bo Ljubljančan, ki ga je selektor Matjaž Kek povabil v člansko reprezentanco, vrnil na Otok? "Sem v stikih z Brightonom. Veliko besede pri odločitvi pa ima tudi Jan Mlakar sam. Dogovor o posoji je potekel, osebno bi ga rad videl še naprej z nami, prav tako trener. Verjamem, da lahko ponovi takšno sezono ali odigra še boljšo. Pogovoril se bom z njim, želel bi si, da poveže še eno sezono pri nas in ne začenja nove zgodbe drugje. Kvaliteta pri Janu nikdar ni bila vprašljiva, je pa v fazi, ko potrebuje predvsem kontinuiteto igre. To pa mu prav Maribor lahko omogoči v najboljši mogoči obliki."

V resnih pogovorih s tremi, štirimi igralci

Simon Rožman bi lahko na uvodnem treningu pozdravil kar nekaj novincev. Foto: Grega Valančič/Sportida Že pred koncem sezone je postalo jasno, da Maribor ne bo več resneje računal na Amirja Derviševića in Špira Peričića. "Nekateri igralci s še veljavnimi pogodbami so dobili znak, da si lahko poiščejo novo okolje. Nekateri mladi so že bili priključeni k moštvu, nekateri še bodo. S tremi, štirimi igralci pa smo v resnih pogovorih in upam, da bo kmalu s kom že lahko sklenili dogovor. Bo kar nekaj novih obrazov, predvsem pa bomo v novi sezoni videli nov Maribor," je pojasnil vodja kadrovske politike, ki skuša v navezi s trenerjem Simonom Rožmanom sestaviti zasedbo, s katero bi Maribor napadal ne le slovenski vrh, ampak ustvaril odmevne rezultate tudi v Evropi.

"Nerealno bi bilo pričakovati, da bi prav vse načrtovane zadeve izpeljali v poletnem prestopnem roku, nekatere osnove pa verjamem, da bomo," je Šuler namignil, da bi lahko kateri izmed kandidatov, ki se nahajajo na seznamu poletnih želja, prestopili prag Ljudskega vrta tudi pozneje. Dodal je, da za dva igralca Maribora obstaja resno zanimanje in da bo treba dobro razmisliti o ponudbah, saj je NK Maribor kot klub v obdobju racionalizacije. ''Zato donosne ponudbe ne bomo mogli zavrniti. Ko bo vse konkretno na mizi, se bomo odločili."

Športni direktor Marko Šuler ima v teh dneh obilico dela, saj sestavljal igralski mozaik NK Maribor. Foto: NK Maribor

Mariborčani bodo priprave na novo sezono začeli šestega junija, sodeč po napovedih Šulerja pa velja že na uvodnem treningu pričakovati kar nekaj novincev, s katerimi se želijo vijolice vrniti na vrh, kjer so bile nazadnje leta 2019.