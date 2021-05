Po Empoliju in Salernitani v serie A še Venezia Domna Črnigoja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po Empoliju Leona Štulca in Salernitani Vida Belca, ki sta si napredovanje priigrala neposredno, si je to sezono italijanskega drugoligaškega prvenstva še en klub s slovensko zasedbo zagotovil nastopanje v elitni druščini serie A. Gre za Venezio, katere član je tudi Domen Črnigoj, in bo prvič po 19 letih spet zaigrala v prvi ligi.