V elitni druščini odprto še eno vprašanje

Do zdaj je že znano, da bodo nogometaši Gorice v 1. SNL v prihodnji sezoni zamenjali Aluminij, zadnjega prvoligaša za sezono 2022/23 pa bomo dobili po dveh tekmah kvalifikacij med Taborom Sežano in Triglavom, ki je v drugi ligi osvojil drugo mesto. Prva tekma bo danes ob 17.30 v Sežani, povratna pa v nedeljo v Kranju (19.30).

Goričani bodo v prvoligaški druščini zamenjali Kidričane, zadnjega prvoligaša za sezono 2022/23 pa bomo dobili po dveh tekmah kvalifikacij za popolnitev 1. SNL. Bodo Sežanci zadržali prvoligaški status ali pa se bodo med elito vrnili Kranjčani? Sežanci se v dodatni preizkušnji za obstanek v prvoligaški druščini podajajo po skromni beri rezultatov, saj so na šestih tekmah osvojili le točko. Po petih zaporednih porazih so v zadnjem krogu sezone remizirali v Kidričevem. Čeprav so se lahko Kraševci pohvalili z dokaj čvrsto obrambo, so bile razlog za to, da so Primorci v tretji zaporedni prvoligaški sezoni nabrali le 30 točk, predvsem težave z doseganjem zadetkov.

Triglav je na koncu za Gorico zaostal deset točk. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ob koncu sezone 2019/20 je bila ob slovesu Triglava od 1. SNL za Gorenjce usodna Gorica, ki je na krilih Tjaša Begića dobila povratno tekmo v orlovem gnezdu. Tako kot pred dvema letoma Goričani so zdaj tudi Kranjčani postavljeni v vlogo izzivalca, saj so v 2. SNL zaostali za prvaki iz Nove Gorice, ki so se še drugo leto zapored ekspresno hitro vrnili med najboljše klube na sončni strani Alp. Nogometaši Triglava so sicer v sezoni 2017/18 v kvalifikacijah s preobratom na povratni tekmi premagali Dravo. Gorenjci so v celotni sezoni 2. SNL izgubili zgolj štirikrat.

Kvalifikacije za 1. SNL, prva tekma: Četrtek, 26. maj:

17.30 Tabor Sežana - Triglav

