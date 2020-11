Koprčani se spogledujejo s podvigom, kot ga pri nas še ni bilo

Nogometaši Kopra, novinca med slovenskimi prvoligaši, so predvsem v zadnjem času hit. Izgubili niso na zadnjih šestih tekmah, na katerih so osvojili 14 točk. "Lahko bi jih vseh 18 in bili ob tem debelo na vrhu," ob tem pravi Ante Guberac, predsednik Koprčanov, ki smo jih v času reprezentančne prekinitve obiskali na Bonifiki.

"Doživeli smo dosti nesreče. Večkrat je šla žoga v prečko namesto v gol. Z malo sreče bi lahko bili na vrhu lestvice z veliko prednostjo, a se s tem ne obremenjujejo," je za Planet TV povedal Ante Guberac, čigar Koper je z 19 točkami z 11 tekem skupaj z Mariborom in Muro celo na vrhu lestvice.

Do zdaj je novinec med slovenskimi prvoligaši najvišje v zgodovini lige pristal na tretjem mestu. Lahko Koprčani to presežejo in postanejo prvaki? "Bili smo prvi v četrti, tretji in drugi ligi, zakaj ne bi bili tudi tokrat?" je z vprašanjem na vprašanje – malo v šali, malo zares – prvi mož Kopra odgovoril, da na Bonifiki celo pogledujejo proti naslovu državnega prvaka. Drugega v zgodovini kluba in prvega po nepozabnem letu 2010.

Miran Srebrnič je tudi v Kopru pokazal, da je odličen trener. Foto: Blaž Weindorfer / Sportida

Srebrnič: Če si prepotenten, to ni okej

"Če si preveč prepotenten, potem to ni okej. Govorim predvsem o igralcih. Vedno moraš biti lačen nogometa, saj si potem vedno stoodstotno motiviran in daješ vse od sebe," dodaja trener članske ekipe Miran Srebrnič.

"Zagotovo imamo visoke ambicije, a zdaj jih je treba pokazati še na igrišču," pa je v imenu garderobe Koprčanov spregovoril nogometaš Žan Žužek.

Koper je v zadnjih šestih prvenstvenih tekmah premagal Celje, Olimpijo, Domžale in Tabor, remiziral pa z Mariborom in Aluminijem, ki ga je premagal tudi v pokalnem tekmovanju, v katerem Koprčani prav tako ostajajo v igri za lovoriko. Naslednja tekma po reprezentančnem premoru jih čaka na Bonifiki, ko bo na sporedu primorski derbi. V goste prihaja klub, v katerem status legende uživa zdajšnji trener Koprčanov Srebrnič. Gorica, ki ima deset točk manj od Kopra in si, podobno kot Koprčani, deli mesto z dvema kluboma, Domžalami in Aluminijem. Le s to razliko, da si omenjeni trije delijo zadnje, ne prvo mesto.